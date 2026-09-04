Британцы массово пересаживаются на электромобили: бензин и дизель остаются в прошлом

ФОТО: BYD|
BYD Dolphin Surf
Об этом сообщает издание InsideEVs со ссылкой на исследовательскую компанию New Automotive. В прошлом месяце продажи электрических машин в Британии подскочили на 30% по сравнению с прошлым годом. Теперь именно электрокары являются самым популярным типом транспорта среди британцев, оставляя позади классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и плагин-гибриды.
Обычные бензиновые машины без гибридных надстроек смогли унести только 27% рынка. Почему британцы активно отказываются от бензина? Ответ сугубо прагматичен. Во-первых, правительство ввело жесткие квоты: уже в этом году 33% продаж автопроизводителей должны составлять электромобили, а к 2035 году продавать новые машины с выхлопной трубой вообще запретят.
Во-вторых, в стране действуют зоны чистого воздуха (Clean Air Zones). Те, кто едут в центр города на старом дизеле– платят немалый сбор, а владельцы электрокаров ездят бесплатно. Добавьте сюда высокие цены на топливо из-за глобальной нестабильности, и выбор становится очевидным.
Jaecoo E5
Кто лидирует на рынке
Чаще британцы голосуют кошельком за Tesla– бренд удерживает 8,8% местного рынка электромобилей. На втором месте оказалась Kia, у которой почти половина всех проданных автомобилей в прошлом месяце были полностью электрическими. Третью строчку уверенно забирает китайский гигант BYD (6,3% рынка), продажи которого взлетели на 60% благодаря относительно доступным моделям типа Dolphin.
А вот местный автопром пока отстает: концерн Tata, владеющий Jaguar и Land Rover продал в этом году 43 тысячи машин, и ни одна из них не была электрической.
Что происходит в Европе
- Британский тренд отображает общеевропейскую картину. Напомним, недавно доля электромобилей в Европе впервые приблизилась к 26%. Лидерами остаются скандинавские страны, где в Дании, например, 80% новых авто– электрические.