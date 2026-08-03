Британці вирішили відмовитися від армійських машин Land Rover Defender і Pinzgauer

Відповідний тендер відомство оприлюднило 31 липня 2026 року. Йдеться про єдину платформу для різних завдань. Програма передбачає створення універсальної колісної платформи, яка стане основою для широкого спектра машин, що використовуватимуться всіма видами Збройних сил Великої Британії.

Як випливає з умов тендеру, за задумом британського оборонного відомства, уніфікація техніки має підвищити сумісність підрозділів, спростити експлуатацію та покращити оперативну ефективність.

До 9,5 тисячі машин

Планується укласти рамкову угоду строком на дев’ять років із можливістю продовження до 20 років. В Міноборони нагадали, що Land Rover має залишити військову службу до 2030 року. На той час наймолодшому в армії автомобілю цієї марки виповниться 30 років.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Загалом розроблена ще торік програма охоплює понад 9 500 автомобілів, хоча на першому етапі буде закуплено лише початкову партію, обсяг якої поки не розкривається.

Дев’ять спеціалізованих модифікацій

На базі LMV передбачено створення дев’яти основних варіантів техніки:

універсальний автомобіль;

машина медичної евакуації;

тактичний транспортний засіб;

утилітарна версія;

броньований автомобіль із посиленим захистом;

командно-штабна машина;

автомобіль технічної підтримки;

транспорт для перевезення особового складу;

платформа для інтеграції спеціалізованих систем місій.

Конкурсний відбір виробників

До участі в програмі планують допустити до семи виробників. Їхні машини пройдуть комплексні випробування, після яких учасники, що не відповідатимуть вимогам, вибудуть із конкурсу. Лише після завершення цього етапу розпочнеться фінальна процедура закупівлі.

Окрім виробництва та постачання автомобілів, контракт охоплюватиме розробку нових модифікацій, технічну підтримку, модернізацію та навчання персоналу протягом усього життєвого циклу платформи.