Британцы решили отказаться от армейских машин Land Rover Defender и Pinzgauer

Соответствующий тендер ведомство обнародовало 31 июля 2026 года. Речь идет о единой платформе для разных задач. Программа предусматривает создание универсальной колесной платформы, которая станет основой широкого спектра машин, которые будут использоваться всеми видами Вооруженных сил Великобритании.

По условиям тендера унификация техники должна повысить совместимость подразделений, упростить эксплуатацию и улучшить оперативную эффективность.

До 9,5 тысячи машин

Планируется заключить рамочное соглашение сроком девять лет с возможностью продления до 20 лет. В Минобороны напомнили, что Land Rover должен покинуть военную службу до 2030 года. К тому времени самому молодому в армии автомобилю этой марки исполнится 30 лет.

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В общем разработана еще в прошлом году программа охватывает более 9500 автомобилей, хотя на первом этапе будет закуплена только начальная партия, объем которой пока не раскрывается.

Девять специализированных модификаций

На базе LMV предусмотрено создание девяти основных вариантов техники:

универсальный автомобиль;

машина медицинской эвакуации;

тактическое транспортное средство;

утилитарная версия;

бронированный автомобиль с усиленной защитой;

командно-штабная машина;

автомобиль технической поддержки;

транспорт для перевозки личного состава;

платформы для интеграции специализированных систем миссий.

Конкурсный отбор производителей

К участию в программе планируется допустить к семи производителям. Их машины пройдут комплексные испытания, после которых не соответствующие требованиям участники выбудут из конкурса. Только после завершения этого этапа начнется финальная процедура закупки.

Кроме производства и поставок автомобилей, контракт будет охватывать разработка новых модификаций, техническая поддержка, модернизация и обучение персонала на протяжении всего жизненного цикла платформы.