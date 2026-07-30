Британські десантники пересіли на електробайки: в Україні вони давно стали зброєю війни

Під час нещодавніх навчань Rhino Bizz військовослужбовці 2-го батальйону Парашутного полку (2 PARA) продемонстрували нові підходи до забезпечення мобільності повітряно-десантних протитанкових взводів.

Як повідомляє Британська армія на своєму ресурсі, 16-та десантно-штурмова бригада спільно з канадськими військовими відпрацювала ведення "бойових дій" в умовах, коли на уявному полі бою домінують безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Тихо, швидко, ефективно

Одним із ключових елементів навчань стала концепція Recce-Strike, що поєднує засоби розвідки, спостереження та ураження в єдину мережу із застосуванням елементів штучного інтелекту. Це дає змогу швидше виявляти й знищувати цілі на значних відстанях.

У межах цієї концепції протитанковий взвод пересувався на електричних мотоциклах. Як зазначають британські військові, такий транспорт забезпечує низку переваг: він рухається майже безшумно, дозволяє швидко змінювати позиції та перевозити необхідне спорядження.

Україна довела світові: у сучасній війні малопомітні та мобільні засоби пересування можуть бути настільки ж цінними, як і важка бойова та логістична техніка. Фото: army.mod.uk

Це були лише навчання

Під час 96-годинних навчань безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби здійснювали пошук цілей на території британського навчального центру BATUS у канадському Саффілді. Після їхнього виявлення протитанковий взвод забезпечував вогневу підтримку наступаючої піхоти, використовуючи гранатомети, які перевозилися на квадроциклах.

"Електробайки дають нам мобільність і підвищують живучість, розширюючи район, у якому ми можемо вступати в бій із противником. Як десантники, ми належимо до легкої піхоти й традиційно пересуваємося пішки. Однак використання електромотоциклів значно збільшило нашу мобільність. Тепер ми можемо просуватися далі й швидше, щоб вступати в бій із противником на більшій відстані від власних позицій, – пояснив сержант, заступник командира протитанкового взводу британської армії Шон Нікол.

Мотоцикли адаптують для повітряного десанту

За даними британської армії, повітряно-десантні війська упродовж року випробовували кілька моделей електричних мотоциклів. Це дозволило військовослужбовцям удосконалити навички керування та напрацювати нові тактичні прийоми їхнього застосування.

Спільно з Королівськими військово-повітряними силами також були розроблені процедури десантування мотоциклів на парашутах. Передбачається, що це дозволить протитанковим підрозділам діяти разом із десантом із перших хвилин операції та одразу забезпечувати його вогневу підтримку.

Квадроцикли та мотоцикли все частіше з'являються в програмах модернізації армій світу і британці тут в піонерах – спільні навчання з канадцями підтвердили результативне значення цих машин. Фото: army.mod.uk

Для України це вже не експеримент

Насправді для українських військових електричні велосипеди й мотоцикли давно перестали бути екзотикою. Їх почали активно використовувати ще у 2022 році, коли стало зрозуміло, що безшумний транспорт дає суттєву перевагу під час розвідки, доставлення боєкомплекту, рейдових дій та швидкої зміни позицій. Про застосування таких машин у бойових умовах редакція Авто24 писала неодноразово.

Спочатку увагу привернули українські електровелосипеди Delfast, на яких мобільні групи перевозили протитанкові комплекси NLAW. Згодом на фронті з'явилися й військові електробайки Eleek Atom Military, спеціально адаптовані для потреб Сил оборони.

Українські виробники заявляли, що головними перевагами такого транспорту є майже безшумний рух, відсутність теплового сліду від двигуна внутрішнього згоряння, висока маневровість та можливість швидко залишити позицію після виконання бойового завдання.

Перевагами акумуляторного байка WolfStorm вітчизняної компанії "Укрспецконсалтинг" є безшумність роботи, відсутність теплового сліду та висока маневровість. Фото: Укрспецконсалтин

Упродовж 2023–2025 років номенклатура такого транспорту лише розширювалася. До війська почали надходити електричні мотоцикли та навіть спеціалізовані стоячі електроскутери латвійського виробництва Mosphera, що використовуються для швидкого підвозу боєприпасів, роботи диверсійно-розвідувальних груп і виконання інших завдань там, де шум бензинового двигуна може коштувати життя. Про це також повідомляв Авто24.