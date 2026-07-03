Bugatti показала "фарфоровий автомобіль"

Компанія Bugatti презентувала ексклюзивну версію родстера W16 Mistral під назвою Blanc Éternel. Автомобіль створений у співпраці з німецькою порцеляновою мануфактурою KPM Berlin і отримав декоративні елементи зі справжнього фарфору. Про це пише topgir.com.ua.

Читате також: Комплект для гольфу від Bugatti коштує 72 000 доларів – більше, ніж новий Corvette

На відміну від концептуальної ідеї, кузов гіперкара не виконаний повністю з фарфору. Автомобіль пофарбований у білий колір, а порцелянові вставки використані на кришці моторного відсіку, кришці паливного бака, кришці маслозаливної горловини та емблемах EB.

У Bugatti зазначають, що виготовлення таких деталей вимагало особливої точності. Під час випалу фарфор зменшується приблизно на 17%, тому всі елементи спочатку виготовляли із запасом розміру, щоб після термічної обробки вони точно відповідали проектним параметрам.

Після нанесення білого покриття майстри вручну нанесли тонкі чорні лінії, які повторюють цифрову NURBS-модель кузова. Таким чином дизайнери вирішили підкреслити геометрію поверхонь автомобіля, яка зазвичай прихована під лакофарбовим покриттям.

Фарфорове оздоблення отримав і салон. Цей матеріал використали для важеля перемикання передач, декоративних елементів аудіосистеми, центрального підлокітника, накладок для колін та клавіш керування склопідіймачами. Чорний графічний візерунок також вручну нанесли на білу шкіряну оббивку інтер'єру.

Одночасно з презентацією автомобіля Bugatti та KPM Berlin представили лімітовану серію порцелянових виробів Blanc Éternel. До колекції увійшли чашки To-Drive Cup і Aviator Cup двох розмірів, а загальний тираж склав 1000 виробів ручної роботи.

Разом із прем'єрою Blanc Éternel компанія підтвердила завершення виробництва W16 Mistral. Загалом було виготовлено лише 99 екземплярів родстера, який став останньою серійною моделлю Bugatti з легендарним 8,0-літровим чотиритурбінним двигуном W16. Після завершення виробництва бренд демонструє найексклюзивніші індивідуальні версії, створені за замовленнями клієнтів з різних країн.