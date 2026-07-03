Bugatti представила "фарфоровый автомобиль"

Компания Bugatti представила эксклюзивную версию родстера W16 Mistral под названием Blanc Éternel. Автомобиль создан в сотрудничестве с немецкой фарфоровой мануфактурой KPM Berlin и получил декоративные элементы из настоящего фарфора. Об этом пишет topgir.com.ua.

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В отличие от концептуальной идеи, кузов гиперкара не выполнен полностью из фарфора. Автомобиль окрашен в белый цвет, а фарфоровые вставки использованы на крышке моторного отсека, крышке топливного бака, крышке маслозаливной горловины и эмблемах EB.

В Bugatti отмечают, что изготовление таких деталей требовало особой точности. Во время обжига фарфор усаживается примерно на 17%, поэтому все элементы изначально изготавливали с запасом по размеру, чтобы после термической обработки они точно соответствовали проектным параметрам.

После нанесения белого покрытия мастера вручную нанесли тонкие черные линии, повторяющие цифровую NURBS-модель кузова. Таким образом дизайнеры решили подчеркнуть геометрию поверхностей автомобиля, которая обычно скрыта под лакокрасочным покрытием.

Фарфоровую отделку получил и салон. Этот материал использовали для рычага переключения передач, декоративных элементов аудиосистемы, центрального подлокотника, накладок для колен и кнопок управления стеклоподъемниками. Черный графический узор также вручную нанесли на белую кожаную обивку салона.

Одновременно с презентацией автомобиля Bugatti и KPM Berlin представили лимитированную серию фарфоровых изделий Blanc Éternel. В коллекцию вошли чашки To-Drive Cup и Aviator Cup двух размеров, а общий тираж составил 1000 изделий ручной работы.

Вместе с премьерой Blanc Éternel компания подтвердила завершение производства W16 Mistral. Всего было изготовлено лишь 99 экземпляров родстера, который стал последней серийной моделью Bugatti с легендарным 8,0-литровым четырехтурбинным двигателем W16. После завершения производства бренд демонстрирует самые эксклюзивные индивидуальные версии, созданные по заказам клиентов из разных стран.