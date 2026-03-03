BYD будує зарядки на 1500 кіловат: електромобіль "заправляється" за 5 хвилин

Поки в Європі максимумом для більшості публічних станцій залишаються 300–350 кВт, BYD у Шеньчжені тестує мережу з піковою потужністю до 1500 кВт. Але головна інтрига навіть не в цифрі.

Демонстраційний майданчик організований так, що нагадує звичайну автозаправку. Ніяких довгих паркувальних рядів і хаотично розставлених колонок — водій під’їжджає, підключає кабель з рідинним охолодженням і може швидко виїхати. Формат більше схожий на «залив — поїхав», ніж на звичне «став на зарядку і чекай».

До речі стало відомо, в якій країні найбільше зарядок для електромобілів

400 кілометрів за час кави

За інформацією Carcoops, система працює на 1000-вольтовій архітектурі й потенційно може додати близько 400 км пробігу за п’ять хвилин. Якщо ці показники підтвердяться в реальних умовах, це фактично зрівняє електрокари з бензиновими авто за швидкістю «поповнення запасу ходу».

Для порівняння: навіть найшвидші публічні станції у США та Європі обмежені 350 кВт, а багато електромобілів не можуть довго тримати таку потужність. Тут же йдеться про зовсім інший масштаб.

Поки що лише для «своїх»

На етапі тестування доступ до нових зарядок мають лише окремі моделі BYD із маркуванням Flash Charge — зокрема Tang, Song, Seal та Denza. Зарядка стартує майже одразу після підключення, без сканування QR-кодів чи зайвих маніпуляцій у смартфоні.

Окремо дивує ціна: на тестовій станції тариф становив близько 0,18 долара за кВт·год — у кілька разів дешевше, ніж у багатьох країнах Європи.

Також у тему сплатити за паркінг, зарядку й пальне тепер можна прямо з салону свого Audi

Що це змінює для ринку

Якщо заряджання реально займатиме кілька хвилин, виробникам більше не потрібно буде встановлювати гігантські батареї на 600–700 км. Менші акумулятори означають легші, дешевші й ефективніші авто. А для водія це знімає головний страх — довгі зупинки під час далеких поїздок.

BYD планує створити понад чотири тисячі таких станцій у Китаї. Поки що це внутрішні випробування, але вони показують, куди рухається інфраструктура електромобілів. І якщо мегаватні зарядки стануть масовими, вигляд електрозаправок у світі може змінитися швидше, ніж ми очікуємо.