BYD фіксує падіння продажів у Китаї

Китайський автогігант BYD опинився у складнішій ситуації, ніж очікувалося ще рік тому. Компанія, яка донедавна впевнено домінувала на найбільшому автомобільному ринку світу, нині втрачає позиції та змушена переглядати свою стратегію, пише autogeek.com.ua.

За підсумками перших місяців 2026 року падіння виглядає вже системним. У першому кварталі глобальні продажі скоротилися на 30% у річному вимірі, що стало тривожним сигналом для інвесторів. Ще показовішою є ситуація на внутрішньому ринку Китаю, де BYD опустився на четверте місце, поступившись таким конкурентам, як Geely, Volkswagen та Toyota.

Чому BYD втрачає позиції

Проблеми компанії мають одразу кілька причин. По-перше, з початку року в Китаї скоротили податкові пільги для сегмента NEV, на якому BYD фактично повністю зосередився ще з 2022 року. Водночас конкуренти мають більш диверсифікований портфель і продовжують активно продавати бензинові моделі, що дозволяє їм легше адаптуватися до змін попиту.

По-друге, ринок електромобілів у Китаї залишається полем жорсткої цінової конкуренції. Багаторічна «цінова війна» тисне на маржу всіх виробників, але для BYD ситуація ускладнюється ще й тим, що компанія поступово втрачає технологічну перевагу. Нові гравці, зокрема Xiaomi та альянс Huawei, нарощують присутність і пропонують конкурентні рішення.

По-третє, фінансові показники вже відображають ці проблеми. Попри зростання глобальних продажів у 2025 році, чистий прибуток компанії знизився майже на п’яту частину, що свідчить про погіршення ефективності бізнесу.

Ставка на зовнішні ринки

На цьому фоні керівництво BYD дедалі активніше робить ставку на експорт. У 2025 році поставки за кордон зросли більш ніж у півтора раза, а на 2026 рік компанія вже підвищила ціль до 1,5 млн автомобілів.

Фактично це виглядає як спроба компенсувати втрату темпів у Китаї за рахунок інших регіонів. Однак і тут ситуація не є однозначною: на глобальних ринках BYD стикається з конкуренцією як з боку традиційних автовиробників, так і локальних гравців.

Що далі

Поточна динаміка ставить під сумнів здатність BYD швидко повернути втрачене лідерство на домашньому ринку. Компанія опинилася у ситуації, коли одночасно потрібно:

захищати позиції в Китаї

конкурувати з новими технологічними гравцями

масштабувати експорт

У підсумку, історія BYD дедалі більше нагадує класичний приклад перегрітого зростання, за яким настає фаза жорсткої корекції. Яскравий приклад такої ситуації – Tesla. Чи зможе компанія втримати глобальні амбіції на фоні падіння ключового ринку, стане зрозуміло вже найближчими кварталами.