BYD фиксирует падение продаж в Китае

Китайский автогигант BYD оказался в более сложной ситуации, чем ожидалось еще год назад. Компания, которая до недавнего времени уверенно доминировала на крупнейшем автомобильном рынке мира, сейчас теряет позиции и вынуждена пересматривать свою стратегию, пишет autogeek.com.ua.

Читайте также: BYD обещает революцию: 500 км запаса хода всего за 5 минут зарядки, однако BMW выбрала другой подход

По итогам первых месяцев 2026 года падение выглядит уже системным. В первом квартале глобальные продажи сократились на 30% в годовом измерении, что стало тревожным сигналом для инвесторов. Еще более показательна ситуация на внутреннем рынке Китая, где BYD опустился на четвертое место, уступив таким конкурентам, как Geely, Volkswagen и Toyota.

Почему BYD теряет позиции

Проблемы компании имеют сразу несколько причин. Во-первых, с начала года в Китае сократили налоговые льготы для сегмента NEV, на котором BYD фактически полностью сосредоточился еще с 2022 года. В то же время конкуренты имеют более диверсифицированный портфель и продолжают активно продавать бензиновые модели, что позволяет им легче адаптироваться к изменениям спроса.

Во-вторых, рынок электромобилей в Китае остается полем жесткой ценовой конкуренции. Многолетняя "ценовая война" давит на маржу всех производителей, но для BYD ситуация осложняется еще и тем, что компания постепенно теряет технологическое преимущество. Новые игроки, в частности Xiaomi и альянс Huawei, наращивают присутствие и предлагают конкурентные решения.

В-третьих, финансовые показатели уже отражают эти проблемы. Несмотря на рост глобальных продаж в 2025 году, чистая прибыль компании снизилась почти на пятую часть, что свидетельствует об ухудшении эффективности бизнеса.

Ставка на внешние рынки

На этом фоне руководство BYD все активнее делает ставку на экспорт. В 2025 году поставки за рубеж выросли более чем в полтора раза, а на 2026 год компания уже повысила цель до 1,5 млн автомобилей.

Фактически это выглядит как попытка компенсировать потерю темпов в Китае за счет других регионов. Однако и здесь ситуация не однозначна: на глобальных рынках BYD сталкивается с конкуренцией как со стороны традиционных автопроизводителей, так и локальных игроков.

Что дальше

Текущая динамика ставит под сомнение способность BYD быстро вернуть утраченное лидерство на домашнем рынке. Компания оказалась в ситуации, когда одновременно нужно:

защищать позиции в Китае

конкурировать с новыми технологическими игроками

масштабировать экспорт

В итоге, история BYD все больше напоминает классический пример перегретого роста, за которым наступает фаза жесткой коррекции. Яркий пример такой ситуации – Tesla. Сможет ли компания удержать глобальные амбиции на фоне падения ключевого рынка, станет понятно уже в ближайшие кварталы.