Експеримент провели на аеродромі Дансфолд у британському графстві Суррей. Про цей епізод на каналі YouTube розповідають DENZA UK та BYD UK/

Три заїзди з різними позиціями

Позашляховик виконав три буксирувальні заїзди: спочатку на чотирьох колесах, потім на трьох і нарешті на двох.

Загальна дистанція буксирування Boeing 747 сягнула 1600 метрів. За твердженням Denza, для цього використали серійний Bao 5 у комплектації Ultimate, внесено лише мінімальні зміни.

Читайте також Електричний фургон зрушив з місця і провіз 154-тонний вантаж

Звідки стільки тяги

Гібридна система DMO поєднує 1,5-літровий турбодвигун і три електромотори. Сумарна потужність становить 544 к.с., а крутний момент сягає 760 Нм.

Спочатку вправа була для буксирування на чотирьох колесах, потім – на трьох, і останній заїзд – на двох колесах. Фото: Denza

Акумулятор Blade місткістю 31,8 кВт-год забезпечує до 90 км електричного пробігу за WLTP. Загальний запас ходу з повним баком і зарядженою батареєю – до 835 км.

Секрет двоколісного буксирування

Втім, за видовищним трюком стоїть не лише потужність. Для випробування з демонстрацією руху на двох колесах із салону демонтували пасажирські сидіння та розмістили там баласт масою 4500 кг. Також встановили спеціальні стабілізатори на обидві осі, щоб утримувати автомобіль у рівновазі.

Читайте також Евакуаційний тягач Inguar-4 пішов у війська: кого витягне й відбуксирує

Після кожного заїзду інженери перевіряли силову установку, шасі та шини. За їхніми повідомленнями, ознак пошкоджень не виявили.

Для звичайної експлуатації можливості скромніші: штатна буксирувальна здатність Bao 5 перевищує 2500 кг. Але після такого шоу цифра вже не здається головною перевагою позашляховика.