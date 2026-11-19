Эксперимент был проведен на аэродроме Дансфолд в британском графстве Суррей. Об этом эпизоде на канале YouTube рассказывают DENZA UK и BYD UK/

Три заезда с разными позициями

Внедорожник выполнил три буксировочных заезда: сначала на четырех колесах, потом на трех и, наконец, на двух.

Общая дистанция буксировки Boeing 747 достигла 1600 метров. По утверждению Denza, для этого был использован серийный Bao 5 в комплектации Ultimate, внесены лишь минимальные изменения.

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Откуда столько тяги

Гибридная система DMO совмещает 1,5-литровый турбодвигатель и три электромотора. Суммарная мощность составляет 544 л.с., а крутящий момент достигает 760 Нм.

Сначала упражнение было для буксировки на четырех колесах, затем – на троих, и последний заезд – на двух колесах. Фото: Denza

Аккумулятор Blade емкостью 31,8 кВт-ч обеспечивает до 90 км электрического пробега по WLTP. Общий запас хода с полным баком и заряженной батареей – до 835 км.

Секрет двухколесной буксировки

Впрочем, за зрелищным трюком стоит не только мощность. Для испытания с демонстрацией движения на двух колесах из салона демонтировали пассажирские сиденья и разместили там балласт массой 4500 кг. Также установили специальные стабилизаторы на обеих осях, чтобы удерживать автомобиль в равновесии.

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После каждого заезда инженеры проверяли силовую установку, шасси и шины. По их сообщениям признаков повреждений не обнаружили.

Для обычной эксплуатации возможности более скромные: штатная буксировочная способность Bao 5 превышает 2500 кг. Но после такого шоу цифра уже не кажется главным преимуществом внедорожника.