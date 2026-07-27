Эвакуационный тягач Inguar-4 пошел в войска: кого вытащит и отбуксирует

Новинка создана украинским производителем бронетехники Inguar Defence на базе бронеавтомобиля Inguar-3. В этой версии тягач получил усиленную раму, третью ведущую ось, более мощную лебедку и гидравлическую систему для буксировки и подъема поврежденной техники.

О начале испытаний эвакуационного тягача Inguar-4 редакция Авто24 писала еще в середине мая. Прошло два месяца и теперь Министерство обороны Украины выдало допуск на эксплуатацию этой машины в подразделениях, независимо от рода войск и их ведомственной принадлежности.

На что способен эвакуатор

В релизе оборонного ведомства отмечается, что во время испытаний Inguar-4 подтвердил свои характеристики и продемонстрировал способность работать в сложных боевых условиях.

Четвертая версия бронированной машины в трехосном исполнении рассчитана на эвакуацию большинства бронеавтомобилей, использующих подразделения Сил обороны Украины.

Компания Inguar Defence предложила решение, дающее поврежденным машинам шанс вернуться в строй и выполнять новые миссии. Фото: Inguar Defence

Какая техника входит в операционный список списка Inguar-4:

Inguar-3;

Roshel Senator;

Kirpi;

"Казак";

"Новатор";

"Гюрза";

International MaxxPro;

другая техника массой до 30 тонн.

Чем он лучше БРЕМ

В отличие от традиционных гусеничных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) тяжелого класса, новый тягач имеет несколько преимуществ. Во-первых, он пневмошинный и ему не только легче передвигается по дорогам общего пользования, но и делает это быстрее. Во-вторых, он более экономный, меньше тратит горючего и имеет больший запас хода.

Есть и третий фактор. Для подразделения он дешевле в эксплуатации и обслуживании. Тягач с колесной формулой 6×6 по звуку работы двигателя (350 л.с.) и ходовой значительно тише, что в условиях фронта, особенно в ночное время, лучше для проведения эвакуационных операций.

" В условиях постоянной угрозы дронов, такие машины крайне необходимы. Более того, они должны быть бронированными и адаптированными для максимально быстрой эвакуации,– отмечают в Inguar Defence.

Полный привод по схеме 6×6 специально разработан для тяжелых армейских миссий. В Минобороны утверждают, что благодаря мощному двигателю и особенностям конструкции машина имеет более высокую скорость и мобильность, чем некоторые эвакуационные колесные машины с формулой 8×8 (видео по этой ссылке).

Армейская линейка этим не ограничилась

В целом же у компании Inguar Defence базовая версия платформы с приводом 6×6 в исполнении БРЭМ не единственная. Эту ходовую производитель предлагает в разных модификациях.

Кроме эвакуатора пневмошинной техники, шестиколесный автомобиль в бронированной ливрее завод может предложить в статусе инженерной машины, тактического грузовика, систем залпового огня.

Здесь только пять основных модификаций, но этот список может быть шире, поскольку шестиколесная платформа универсальна. Скриншот: Авто24

Защита экипажа

Бронеавтомобиль получил многослойную броню из стали Armox, соответствующую уровню защиты Stanag 4569 Level 3. Также машина оснащена взрывозащищенными сиденьями, автоматической системой пожаротушения, подогревом бронированного стекла и негорючими отделочными материалами.

Около 60% компонентов шасси и подвески производятся в Украине. По информации Минобороны, первые Inguar-4 уже выполняют задачи в подразделениях Сил обороны Украины.

Мощности двигателя для работы на бездорожье и гидравлической системы для почти 30-тонной грузоподъемности эвакуированного транспорта в Inguar-4 достаточно, как и бронезащиты людей внутри салона. Фото: сайт Минобороны Украины