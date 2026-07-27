Евакуаційний тягач Inguar-4 пішов у війська: кого витягне й відбуксирує

Новинка створена українським виробником бронетехніки Inguar Defence на базі бронеавтомобіля Inguar-3. У цій версії тягач отримав посилену раму, третю ведучу вісь, потужнішу лебідку та гідравлічну систему для буксирування і підйому пошкодженої техніки.

Про початок випробувань евакуаційного тягача Inguar-4 редакція Авто24 писала ще в середині травня. Пройшло два місяці й тепер Міністерство оборони України видало допуск на експлуатацію цієї машини у підрозділах, незалежно від роду військ та їх відомчої належності.

На що здатний евакуатор

В релізі оборонного відомства зазначається, що під час випробувань Inguar-4 підтвердив свої характеристики та продемонстрував здатність працювати у складних бойових умовах.

Четверта версія броньованої машини в тривісному виконанні розрахована на евакуацію більшості бронеавтомобілів, що використовують підрозділи Сил оборони України.

Компанія Inguar Defence запропонувала рішення, що дає пошкодженим машинам шанс повернутися в стрій і виконувати нові місії. Фото: Inguar Defence

Яка техніка входить в операційний список списку Inguar-4:

Inguar-3;

Roshel Senator;

Kirpi;

"Козак";

"Новатор";

"Гюрза";

International MaxxPro;

інша техніка масою до 30 тонн.

Чим він кращий за БРЕМ

На відміну від традиційних гусеничних ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) важкого класу, новий тягач має кілька переваг. По-перше, він пневмошинний і йому не тільки легше пересувається дорогами загального користування, але й робить це швидше. По-друге, він економніший, менше витрачає пального і має більший запас ходу.

Є й третій фактор. Для підрозділу він дешевший в експлуатації та обслуговуванні. Тягач з колісною формулою 6×6 за звуком роботи двигуна (350 к.с.) та ходової значно тихіший, що в умовах фронту, особливо нічної пори, краще для проведення евакуаційних операцій.

"В умовах постійної загрози дронів, такі машини вкрай необхідні. Більш того, вони мають бути броньованими та адаптованими для максимально швидкої евакуації, – зазначають в Inguar Defence.

Повний привід за схемою 6×6 спеціально розроблено для важких армійських місій. У Міноборони стверджують, що завдяки потужному двигуну та особливостям конструкції машина має вищу швидкість і мобільність, ніж деякі колісні евакуаційні машини з формулою 8×8 (відео за цим посиланням).

Армійська лінійка цим не обмежилася

Загалом же у компанії Inguar Defence базова версія платформи з приводом 6×6 у виконанні БРЕМ не єдина. Цю ходову виробник пропонує в різних модифікаціях.

Окрім евакуатора пневмошинної техніки, шестиколісний автомобіль в броньованій лівреї завод може запропонувати в статусі інженерної машини, тактичної вантажівки, систем залпового вогню,

Тут лише п'ять основних модифікацій, але цей список може бути ширшим, оскільки шестиколісна платформа універсальна. Скриншот: Авто24

Захист екіпажу

Бронеавтомобіль отримав багатошарову броню зі сталі Armox, що відповідає рівню захисту Stanag 4569 Level 3. Також машина оснащена вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та негорючими матеріалами оздоблення.

Майже 60% компонентів шасі та підвіски виробляються в Україні. За інформацією Міноборони, перші Inguar-4 вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони України.

Потужності двигуна для роботи на бездоріжжі та гідравлічної системи для майже 30-тонної вантажності евакуйованого транспорту в Inguar-4 достатньо, як і бронезахисту людей всередині салону. Фото: сайт Міноборони України