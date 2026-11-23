Як повідомляє видання Motor1, інноваційна функція дебютувала на флагманській комплектації Foldable Smart Cabin. Механізм розрахований на 80 тисяч робочих циклів, що гарантує його надійність протягом усього терміну служби автомобіля. Процес трансформації займає близько 10 секунд і активується виключно тоді, коли позашляховик припаркований.

Кермова колонка опускається, а спеціальна моторизована панель закриває нішу, залишаючи перед водієм абсолютно рівну поверхню. Разом зі складеним кермом водійське крісло відкидається на 165 градусів. Це перетворює передній ряд на зручний шезлонг для відпочинку під час заряджання батареї чи тривалої зупинки.

"Індустрія говорила про складані керма з 2016 року, але так і не довела їх до масового виробництва", – Сюн Тяньбо, генеральний менеджер бренду.

Він також розкрив незвичне походження технології. За його словами, для руху керма BYD використовує ті самі мотори, які компанія розробляє для своїх гуманоїдних роботів.

Техніка та адекватний прайс

Під капотом шестимісного велетня довжиною понад 5,2 метра ховається потужна гібридна установка. 1,5-літровий турбомотор працює в парі з двома електродвигунами, видаючи сумарно 536 кінських сил, що дозволяє розганятися до сотні всього за 4,8 секунди.

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Величезна батарея Blade ємністю 66,5 кВт-год забезпечує солідні 310 кілометрів пробігу виключно на електротязі. Ціни на лінійку стартують від 279 900 юанів, а топова версія з розумною кабіною обійдеться у 329 900 юанів, що еквівалентно 49 тисячам доларів.

Експансія в нові сегменти