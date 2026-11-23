Как сообщает издание Motor1, Инновационная функция дебютировала на флагманской комплектации Foldable Smart Cabin. Механизм рассчитан на 80 тысяч рабочих циклов, что гарантирует его надежность в течение всего срока службы автомобиля. Процесс трансформации занимает около 10 секунд и активируется только тогда, когда внедорожник припаркован.

Рулевая колонка опускается, а специальная моторизованная панель закрывает нишу, оставляя перед водителем совершенно ровную поверхность. Вместе со сложенным рулем водительское кресло откидывается на 165 градусов. Это превращает передний ряд в удобный шезлонг для отдыха во время зарядки батареи или длительной остановки.

"Индустрия говорила о складных рулях с 2016 года, но так и не довела их до массового производства",– Сюн Тяньбо, генеральный менеджер бренда.

Он также раскрыл необычное происхождение технологии. По его словам, для движения руля BYD использует те же моторы, которые компания разрабатывает для своих гуманоидных роботов.

Техника и адекватный прайс

Под капотом шестиместного великана длиной более 5,2 метров скрывается мощная гибридная установка. 1,5-литровый турбомотор работает в паре с двумя электродвигателями, выдавая суммарно 536 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до сотни всего за 4,8 секунды.

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Огромная батарея Blade емкостью 66,5 кВтч обеспечивает солидные 310 километров пробега исключительно на электротяге. Цены на линейку стартуют от 279 900 юаней, а топовая версия с умной кабиной обойдется в 329 900 юаней, что эквивалентно 49 тысячам долларов.

Экспансия в новые сегменты