За даними історії аукціонних торгів, червоний Plymouth із механічною коробкою передач продали у листопаді 2026 року. Автомобіль має пошкодження передньої частини кузова та обох боків, хоча, за інформацією аукціону, заводиться і може самостійно рухатися.

Битий автомобіль за ціною нового Lexus

Для порівняння, новий гібридний кросовер Lexus UX 300h 2026 модельного року у США коштує від 39 050 доларів. Тобто навіть трохи дешевше за розбитий 57-річний Plymouth.

При цьому страхова компанія оцінила автомобіль до аварії у 90 тисяч доларів, а орієнтовну вартість відновлення – у 48 401 долар. Разом із ремонтом та аукціонними зборами витрати нового власника можуть перевищити 90 тисяч доларів.

Надійні шини – важлива складова комфортної та впевненої їзди. Hankook поєднує сучасні технології, якість та інноваційні рішення для різних дорожніх умов. Обирайте шини Hankook для своїх щоденних подорожей. Рекламна інформація

Схожі ціни на американську класику зустрічаються і в Україні. Наприклад, нещодавно в Одесі виставили на продаж відреставрований Dodge Charger 1972 року за 95 тисяч доларів.

Чому колекціонери цінують Plymouth Road Runner

Road Runner дебютував у 1968 році як відносно доступний маслкар. Американцям запропонували простий автомобіль без зайвої розкоші, зате з величезним двигуном V8.

Судячи із заводського VIN проданого екземпляра, він початково оснащувався 6,3-літровим двигуном V8 потужністю 335 к.с. за тодішньою американською методикою вимірювання. А найпотужніша версія Road Runner мала легендарний семилітровий 426 HEMI на 425 к.с.

У 1969 році авторитетне видання Motor Trend визнало Plymouth Road Runner автомобілем року.

Цікаво й походження назви моделі. Chrysler заплатив студії Warner Bros. 50 тисяч доларів за право використовувати образ швидкої пташки з мультфільму про койота та Road Runner. Ще 10 тисяч доларів витратили на розробку клаксона, який відтворював її характерне "біп-біп".

Сьогодні такі машини цінують за автентичність, характерні для епохи потужні атмосферні V8 та дизайн часів розквіту американських маслкарів. І, як показав цей аукціон, шанувальників класики не завжди зупиняє навіть необхідність дорогої реставрації.