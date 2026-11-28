За данными истории аукционных торгов, красный Plymouth с механической коробкой продали в ноябре 2026 года. Автомобиль имеет повреждение передней части кузова и с обеих сторон, хотя, по информации аукциона, заводится и может самостоятельно двигаться.

Битый автомобиль по цене нового Lexus

Для сравнения, новый гибридный кроссовер Lexus UX 300h 2026 модельного года в США стоит от 39050 долларов. То есть даже немного дешевле разбитого 57-летнего Plymouth.

При этом страховая компания оценила автомобиль до аварии в 90 тысяч долларов, а ориентировочная стоимость восстановления– в 48 401 доллар. Вместе с ремонтом и аукционным собранием расходы нового владельца могут превысить 90 тысяч долларов.

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Схожие цены на американскую классику встречаются и в Украине. К примеру, недавно в Одессе выставили на продажу отреставрированный Dodge Charger в 1972 году за 95 тысяч долларов.

Почему коллекционеры ценят Plymouth Road Runner

Road Runner дебютировал в 1968 году как относительно доступный маслкар. Американцам предложили простой автомобиль без излишней роскоши, зато с огромным двигателем V8.

Судя по заводскому VIN проданному экземпляру, он изначально оснащался 6,3-литровым двигателем V8 мощностью 335 л.с. по тогдашней американской методике измерения. А самая мощная версия Road Runner имела легендарный семилитровый 426 HEMI на 425 л.с.

В 1969 году авторитетное издание Motor Trend признало Plymouth Road Runner автомобилем года.

Интересно и происхождение названия модели. Chrysler заплатил студию Warner Bros. 50 тысяч долларов за право использовать образ быстрой птички из мультфильма о койоте и Road Runner. Еще 10 тысяч долларов потратили на разработку клаксона, воспроизводящего ее характерное "бип-бип".

Сегодня такие машины ценят аутентичность, характерные для эпохи мощные атмосферные V8 и дизайн времен расцвета американских маслкаров. И, как показал этот аукцион, любителей классики не всегда останавливает даже необходимость дорогостоящей реставрации.