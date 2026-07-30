Настоящий Dodge Charger 1972 выставили на продажу в Одессе

В Одессе выставили на продажу классический Dodge Charger в 1972 году после полной реставрации. За американский маслкарь третьего поколения владелец просит 95 000 долларов. Соответствующее объявление, я пишет topgir.com.ua, появилось на auto.ria.com.

Маслкар полностью восстановили

По словам продавца, автомобиль прошел комплексную реставрацию кузова. Его полностью разобрали, очистили пескоструйным способом, после чего восстановили и покрасили вместе с подкапотным пространством.

Также полностью обслужили силовой агрегат и автоматическую коробку передач, а остальные узлов проверили и привели к надлежащему техническому состоянию.

Салон получил новую отделку

Интерьер Dodge Charger также претерпел масштабное обновление. Во время реставрации в специализированном ателье заменили напольные покрытия, обшивку потолка, сиденья и переднюю панель.

Владелец отмечает, что автомобиль официально ввезен и растаможен в Украине.

Характеристики Dodge Charger

В объявлении отмечено, что автомобиль имеет пробег 50 тыс. км.

Основные характеристики:

двигатель – бензиновый V8 объемом 5,7 л;

мощность – 200 л.с.;

коробка передач - автоматическая;

заявленная цена - 95 000 долларов.

Полная история реставрации

Одной из особенностей этого экземпляра является подробно задокументированный процесс обновления. Продавец сообщает, что сохранил фотографии и видео всех этапов реставрации и готовы передать их новому владельцу вместе с автомобилем.

Для коллекционеров американской классики такая история может стать дополнительным преимуществом, ведь подтверждает объем. выполненных работ и происхождение автомобиля.