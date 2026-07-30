Справжній Dodge Charger 1972 року виставили на продаж в Одесі

В Одесі виставили на продаж класичний Dodge Charger 1972 року після повної реставрації. За американський маслкар третього покоління власник просить 95 000 доларів. Відповідне оголошення, я пише topgir.com.ua, з'явилося на auto.ria.com.

Маслкар повністю відновили

За словами продавця, автомобіль пройшов комплексну реставрацію кузова. Його повністю розібрали, очистили піскоструминним способом, після чого відновили та пофарбували разом із підкапотним простором.

Також повністю обслужили силовий агрегат і автоматичну коробку передач, а решту основних вузлів перевірили та привели до належного технічного стану.

Салон отримав нове оздоблення

Інтер'єр Dodge Charger також зазнав масштабного оновлення. Під час реставрації в спеціалізованому ательє замінили покриття підлоги, обшивку стелі, сидіння та передню панель.

Власник зазначає, що автомобіль офіційно ввезений та розмитнений в Україні.

Характеристики Dodge Charger

У оголошенні зазначено, що автомобіль має пробіг 50 тис. км.

Основні характеристики:

двигун — бензиновий V8 об'ємом 5,7 л;

потужність — 200 к.с.;

коробка передач — автоматична;

заявлена ціна — 95 000 доларів.

Повна історія реставрації

Однією з особливостей цього екземпляра є детально задокументований процес відновлення. Продавець повідомляє, що зберіг фотографії та відео всіх етапів реставрації й готовий передати їх новому власнику разом з автомобілем.

Для колекціонерів американської класики така історія може стати додатковою перевагою, адже підтверджує обсяг виконаних робіт та походження автомобіля.