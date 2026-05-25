У Києві продають тюнінгований Chevrolet Corvette за шалені гроші

У Києві на продаж виставили незвичайний кастомний спорткар Chevrolet Corvette C4 1994 року, який отримав власну назву FATOM. За ексклюзивний автомобіль просять 89 тисяч доларів або приблизно 3,93 млн грн. Про оголошення яке опублікували на AUTO.RIA пише topgir.com.ua.

Проект створювали близько десяти років

Автомобіль побудувало українське тюнінг-ательє Bogaccy. За словами продавця, робота над проектом тривала майже десять років, а значну частину деталей виготовляли вручну.

Назва FATOM походить від поєднання слів Phantom та Atom. Автомобіль існує лише в одному екземплярі.

Corvette отримав повністю новий кузов

За основу взяли Chevrolet Corvette C4 1994 року, однак зовнішність спорткара повністю змінили. Автомобіль отримав широкий кастомний widebody-кузов, виготовлений зі склопластику та поліефірної смоли. Кузов розширили на 10 см спереду та на 20 см ззаду.

Також у спорткара відсутні традиційні дверні ручки. Двері відкриваються за допомогою прихованої кнопки під дзеркалом.

Потужний двигун

Пробіг автомобіля становить близько 20 тисяч миль або приблизно 32 тисячі км. Під капотом встановлений 5,7-літровий бензиновий V8 потужністю близько 400 к.с.

Серед технічних доопрацювань:

Система запалювання OptiSpark

Спортивне зчеплення

Полегшений маховик

Електрична помпа охолодження

Кастомний прямоточний вихлоп із X-Pipe

Підвіску оснастили регульованими стійками Koni, а гальмівну систему — 6-поршневими механізмами Z06 спереду та 4-поршневими супортами ззаду.

Унікальне забарвлення та оптика

Автомобіль пофарбували у спеціальний оранжево-червоний колір із золотистим переливом. Залежно від освітлення кузов змінює відтінок — від рожевого до яскраво-помаранчевого.

Передню та задню оптику також виготовили вручну зі склопластику й акрилу. Фари отримали LED infinity-ефект та індивідуальні логотипи.

Повністю кастомний салон

У салоні встановили:

Біло-чорне оздоблення

Додаткову шумоізоляцію

Android-дзеркало

Світні пороги Corvette/FATOM

Індивідуальні декоративні елементи

На капоті автомобіля розміщений логотип Bogaccy у вигляді людини в позі лотоса з крилами. Автор проекту пояснює, що символізує безмежні можливості людини.

Єдиний Україні

FATOM є повністю індивідуальним проектом без серійного виробництва. Автомобіль поєднує платформу культового американського Corvette C4 із масштабним українським кастомом та ручною роботою практично в кожному елементі кузова й салону.