Ceer Exobot отримав найбільше лобове скло у світі площею 4,5 квадратних метрів

Як пише Autoweek, лобове скло та панорамні дахи сучасних автомобілів стають дедалі більшими. Вони додають салону відчуття простору, пропускають більше світла та фактично перетворюють небо на частину інтер’єру. Новий Ceer Exobot піднімає цю тенденцію на новий рівень.

Раніше одним із рекордсменів вважався Tesla Cybertruck із лобовим склом площею близько 3 м². Воно перевершило панорамне скло Tesla Model X Big Sky площею 2,87 м². Тепер Ceer заявляє про ще масштабніший показник – близько 4,5 м².

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На передньому плані в червоній масті седан Ceer Exobot, а за ним – позашляховик Ceer Exobot. Фото: Ceer Motors

Лобове скло завдовжки 2,4 метра

Ceer Exobot випускатиметься у двох кузовах – седан та позашляховик. Лобове скло в обох версіях має довжину 2,4 метра, а його площа становить приблизно 4,5 м². За заявою виробника, це найбільше автомобільне лобове скло такого типу.

Седан має довжину 5,26 метра, ширину 2,10 метра та висоту лише 1,43 метра. Позашляхова версія трохи коротша – 5,02 метра, а її висота становить 1,69 метра.

Такі розміри пояснюють масштабне скління, однак створюють іншу проблему – нагрівання салону під сонцем. Фото: Ceer Motors

Як охолоджується салон

Для захисту від сонячного випромінювання Ceer використав надтонке ламіноване скло зі спеціальним відбивним покриттям та потрійним срібним шаром. Воно має зменшувати кількість тепла, яке потрапляє всередину автомобіля.

Система працює разом із кліматичною установкою Halo та оптимізованим потоком повітря над дахом. За даними Ceer, навіть за екстремальної спеки температура в салоні може знизитися з 65 до 32°C приблизно за 10 хвилин.

Для передньої та задньої частин салону передбачені окремі системи клімат-контролю.

Скляні двері майже на три метри

Панорамним лобовим склом Exobot не обмежується. Автомобіль отримав незвичайні двері Shahin Wing завдовжки майже три метри, які відкриваються по дузі приблизно на 60 сантиметрів.

У нижній частині дверей встановлені скляні панелі. Їх можна перемикати між тонованим та непрозорим режимами одним натисканням кнопки. Таким чином пасажири можуть обирати між більшою кількістю світла та приватністю.

1111 к.с. та розгін до 100 км/год за 2,1 секунди

Найпотужніша модифікація Exobot отримала три електродвигуни, повний привід та 1111 к.с. Крутний момент становить 1500 Нм.

Седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,1 секунди, а його максимальна швидкість становить 250 км/год. Позашляховик витрачає на розгін 2,4 секунди та може розвивати до 210 км/год.

Автомобіль також має систему керування Steer-by-Wire без традиційної механічної рульової колонки та підрулювання задніми колесами.

Попри величезні запаси нафти Королівства Саудівська Аравія, його перший красень-автомобіль не буде працювати на бензині. Фото: Ceer Motors

Запас ходу – до 670 км

Версія First Edition буде дещо менш потужною. Вона отримає 850 к.с., 1000 Нм та акумулятор місткістю 112 кВт-год.

Заявлений запас ходу становить до 670 км у седана та до 560 км у позашляховика. Завдяки 800-вольтовій архітектурі заряджання від 10 до 80% має тривати менш як 30 хвилин.

У салоні встановлено 48-дюймовий вигнутий дисплей із роздільною здатністю 8K, який займає майже всю ширину передньої панелі.

Ceer планує сім моделей до 2030 року

Exobot стане однією з перших флагманських моделей нового саудівського автовиробника Ceer. Компанія планує до 2030 року сформувати модельну лінійку із семи автомобілів та виробляти їх у Саудівській Аравії.

При цьому Exobot демонструє, що сучасне автомобільне скління вже виконує значно більше функцій, ніж просто забезпечує оглядовість. Велика скляна поверхня впливає на аеродинаміку, захищає салон від сонячного випромінювання та стає частиною системи його терморегуляції.