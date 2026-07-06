Частка електромобілів на українському ринку зменшилась удвічі за пів року

За підсумками першого півріччя 2026 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння посилили свої позиції на українському ринку нових легкових автомобілів. Про це повідомляє Укравтопром.

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Структура ринку

З січня по червень автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами забезпечили майже 62% усіх продажів нових легковиків. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року їхня сукупна частка становила 56,5%.

Найбільшою популярністю серед покупців користувалися бензинові автомобілі. Їхня частка зросла з 37,1% до 39,2% ринку.

Також продовжують зміцнювати свої позиції гібридні моделі. За рік їхня частка збільшилася з 26,5% до 29,8%, що свідчить про стабільний попит на автомобілі з комбінованими силовими установками.

Помітне зростання продемонстрували й дизельні автомобілі. Вони охопили 22,5% ринку проти 19,4% у першому півріччі минулого року.

Водночас сегмент електромобілів зазнав суттєвого скорочення. Якщо торік на повністю електричні моделі припадало 16,9% продажів нових автомобілів, то нині їхня частка зменшилася до 8,3%.

Автомобілі, обладнані газобалонним обладнанням (ГБО), як і рік тому, займають менше 1% ринку нових легковиків.

Лідери ринку

Лідерами у своїх сегментах стали:

Бензинові автомобілі — Hyundai Tucson.

Гібридні автомобілі — Toyota RAV4.

Дизельні автомобілі — Renault Duster.

Електромобілі — BYD Leopard 3.

Автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.

Статистика свідчить, що у 2026 році українські покупці дедалі частіше обирають автомобілі з традиційними силовими установками та гібридні моделі, тоді як попит на нові електромобілі суттєво знизився порівняно з минулим роком.