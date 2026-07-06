Доля электромобилей на украинском рынке сократилась вдвое за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания укрепили свои позиции на украинском рынке новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Структура рынка

С января по июнь автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями обеспечили почти 62% всех продаж новых легковых автомобилей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года их совокупная доля составляла 56,5%.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались бензиновые автомобили. Их доля выросла с 37,1% до 39,2% рынка.

Также продолжают укреплять свои позиции гибридные модели. За год их доля увеличилась с 26,5% до 29,8%, что свидетельствует о стабильном спросе на автомобили с комбинированными силовыми установками.

Заметный рост продемонстрировали и дизельные автомобили. Они заняли 22,5% рынка против 19,4% в первом полугодии прошлого года.

В то же время сегмент электромобилей претерпел существенное сокращение. Если в прошлом году на полностью электрические модели приходилось 16,9% продаж новых автомобилей, то сейчас их доля сократилась до 8,3%.

Автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием (ГБО), как и год назад, занимают менее 1% рынка новых легковых автомобилей.

Лидеры рынка

Лидерами в своих сегментах стали:

Бензиновые автомобили – Hyundai Tucson.

Гибридные автомобили – Toyota RAV4.

Дизельные автомобили – Renault Duster.

Электромобили – BYD Leopard 3.

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Статистика показывает, что в 2026 году украинские покупатели все чаще выбирают автомобили с традиционными силовыми установками и гибридные модели, тогда как спрос на новые электромобили существенно снизился по сравнению с прошлым годом.