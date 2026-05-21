Частка електромобілів у світі може сягнути 30% вже у 2026 році

Світовий авторинок продовжує швидко переходити на електротягу. За прогнозом Міжнародне енергетичне агентство, на які посилається Укравтопром у 2026 році електромобілі та плагін-гібриди можуть зайняти майже 30% глобальних продажів нових автомобілів.

Головними драйверами зростання називають здешевлення акумуляторів, розширення лінійки доступних моделей та подорожчання традиційного пального на тлі енергетичної нестабільності у світі.

Продажі електромобілів продовжують стрімко зростати

За підсумками 2025 року світові продажі електромобілів збільшилися приблизно на 20% та перевищили 20 млн одиниць. Фактично кожен четвертий новий автомобіль у світі вже був електрифікованим.

У 2026 році аналітики очікують подальше зростання — до 23 млн проданих електромобілів та плагін-гібридів.

Найшвидше ринок росте в Азії

Найвищі темпи зростання прогнозуються в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — понад 50%.

У Європі очікується збільшення продажів приблизно на 20%, попри поступове скорочення державних субсидій у деяких країнах.

Також стрімко розвивається ринок Латинської Америки, де прогнозують приріст на рівні 45%.

Дешевші батареї змінюють ринок

Одним із ключових факторів електромобільного буму залишається здешевлення тягових батарей.

Виробники активно переходять на нові хімічні формули акумуляторів, зокрема LFP-батареї, які дешевші у виробництві та менш залежні від дорогих матеріалів на кшталт нікелю та кобальту.

Це дозволяє випускати доступніші електромобілі для масового ринку та поступово скорочувати різницю у вартості між електрокарами й традиційними бензиновими моделями.

Чому 2026 рік може стати переломним для електромобілів

Ще кілька років тому електромобілі залишалися переважно дорогим продуктом для розвинених ринків. Зараз ситуація змінюється: електрифікація стає масовою не лише у преміальному сегменті, а й серед бюджетних моделей. Особливо агресивно цей процес пришвидшують китайські виробники, які суттєво знизили середню ціну електрокарів.

Важливу роль відіграє і геополітика. Зростання цін на нафту та нестабільність на Близькому Сході роблять експлуатацію бензинових і дизельних авто дорожчою. Для багатьох покупців електромобіль вже сприймається не лише як екологічний транспорт, а як спосіб стабілізувати витрати на пересування.

При цьому ринок залишається нерівномірним. У Європі та Китаї електромобілі вже близькі до масового домінування в окремих сегментах, тоді як країни зі слабкою зарядною інфраструктурою або високою вартістю електроенергії можуть переходити на електротягу значно повільніше. Саме тому найближчі кілька років стануть вирішальними для глобального балансу між класичними ДВЗ, гібридами та повністю електричними моделями.