Доля электромобилей в мире может достичь 30% уже в 2026 году

Мировой авторынок продолжает быстро переходить на электротягу. По прогнозу Международное энергетическое агентство, на которые ссылается Укравтопром в 2026 году электромобили и плагин-гибриды могут занять почти 30% глобальных продаж новых автомобилей.

Главными драйверами роста называют удешевление аккумуляторов, расширение линейки доступных моделей и подорожание традиционного топлива на фоне энергетической нестабильности в мире.

Продажи электромобилей продолжают стремительно расти

По итогам 2025 года мировые продажи электромобилей увеличились примерно на 20% и превысили 20 млн единиц. Фактически каждый четвертый новый автомобиль в мире уже был электрифицированным.

В 2026 году аналитики ожидают дальнейший рост - до 23 млн проданных электромобилей и плагин-гибридов.

Быстрее всего рынок растет в Азии

Самые высокие темпы роста прогнозируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе - более 50%.

В Европе ожидается увеличение продаж примерно на 20%, несмотря на постепенное сокращение государственных субсидий в некоторых странах.

Также стремительно развивается рынок Латинской Америки, где прогнозируют прирост на уровне 45%.

Более дешевые батареи меняют рынок

Одним из ключевых факторов электромобильного бума остается удешевление тяговых батарей.

Производители активно переходят на новые химические формулы аккумуляторов, в частности LFP-батареи, которые дешевле в производстве и менее зависимы от дорогих материалов вроде никеля и кобальта.

Это позволяет выпускать более доступные электромобили для массового рынка и постепенно сокращать разницу в стоимости между электрокарами и традиционными бензиновыми моделями.

Почему 2026 год может стать переломным для электромобилей

Еще несколько лет назад электромобили оставались преимущественно дорогим продуктом для развитых рынков. Сейчас ситуация меняется: электрификация становится массовой не только в премиальном сегменте, но и среди бюджетных моделей. Особенно агрессивно этот процесс ускоряют китайские производители, которые существенно снизили среднюю цену электрокаров.

Важную роль играет и геополитика. Рост цен на нефть и нестабильность на Ближнем Востоке делают эксплуатацию бензиновых и дизельных авто дороже. Для многих покупателей электромобиль уже воспринимается не только как экологический транспорт, а как способ стабилизировать расходы на передвижение.

При этом рынок остается неравномерным. В Европе и Китае электромобили уже близки к массовому доминированию в отдельных сегментах, тогда как страны со слабой зарядной инфраструктурой или высокой стоимостью электроэнергии могут переходить на электротягу значительно медленнее. Именно поэтому ближайшие несколько лет станут решающими для глобального баланса между классическими ДВС, гибридами и полностью электрическими моделями.