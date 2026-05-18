Где в Украине покупают больше всего электромобилей

По данным Укравтопром, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей (BEV). Активнее всего электрокары регистрировали в западных и центральных регионах страны, а основную долю рынка традиционно сформировали подержанные авто из-за рубежа.

Регионы с наибольшим количеством регистраций электромобилей:

Львовская область - 416 авто. 92% всех регистраций пришлись на подержанные электромобили. Киев - 318 авто. Доля подержанных EV составила 55%. Киевская область - 225 авто. 72% - электромобили с пробегом. Днепропетровская область - 213 авто. Доля импортированных подержанных машин - 76%. Ровенская область - 203 авто. 86% рынка сформировали подержанные электрокары.

Какие новые электромобили стали самыми популярными

В сегменте новых EV лидерами продаж стали китайские модели бренда BYD, которые продолжают активно наращивать присутствие в Украине.

Самые популярные новые модели по регионам:

BYD Leopard 3 - лидер в Киеве и Днепропетровской области;

BYD Sea Lion 06 - самый популярный на Львовщине и Киевщине;

BYD E2 - лидер в Ровенской области.

Бестселлеры среди подержанных электромобилей

В сегменте импортируемых электрокаров с пробегом доминируют модели Tesla.

Региональные лидеры выглядят так:

Tesla Model Y - самый популярный во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях;

Tesla Model 3 - главный бестселлер в Киеве;

Nissan Leaf - лидер Ровенской области.

Украинский рынок EV все сильнее зависит от импорта

Статистика апреля показывает, что украинский рынок электромобилей остается преимущественно вторичным. В большинстве регионов доля подержанных EV превышает 70–90%, что объясняется высокими ценами на новые модели и активным импортом авто из США, Европы и Китая.

Одновременно заметно меняется структура нового рынка. Если раньше сегмент электрокаров ассоциировался преимущественно с Tesla или Nissan Leaf, то теперь ключевую роль начинают играть китайские производители, прежде всего BYD. Именно китайские бренды формируют основной прирост новых электромобилей в Украине.

Региональная картина также показательна. Западные области остаются центром импорта подержанных EV из-за логистики и близости к европейскому рынку, тогда как Киев и крупные города все активнее переходят на новые электромобили благодаря развитию зарядной инфраструктуры и корпоративных продаж.