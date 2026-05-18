Где в Украине покупают больше всего электромобилей

По данным Укравтопром, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей (BEV). Активнее всего электрокары регистрировали в западных и центральных регионах страны, а основную долю рынка традиционно сформировали подержанные авто из-за рубежа.
Регионы с наибольшим количеством регистраций электромобилей:
- Львовская область - 416 авто. 92% всех регистраций пришлись на подержанные электромобили.
- Киев - 318 авто. Доля подержанных EV составила 55%.
- Киевская область - 225 авто. 72% - электромобили с пробегом.
- Днепропетровская область - 213 авто. Доля импортированных подержанных машин - 76%.
- Ровенская область - 203 авто. 86% рынка сформировали подержанные электрокары.
Какие новые электромобили стали самыми популярными
В сегменте новых EV лидерами продаж стали китайские модели бренда BYD, которые продолжают активно наращивать присутствие в Украине.
Самые популярные новые модели по регионам:
- BYD Leopard 3 - лидер в Киеве и Днепропетровской области;
- BYD Sea Lion 06 - самый популярный на Львовщине и Киевщине;
- BYD E2 - лидер в Ровенской области.
Бестселлеры среди подержанных электромобилей
В сегменте импортируемых электрокаров с пробегом доминируют модели Tesla.
Региональные лидеры выглядят так:
- Tesla Model Y - самый популярный во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях;
- Tesla Model 3 - главный бестселлер в Киеве;
- Nissan Leaf - лидер Ровенской области.
Украинский рынок EV все сильнее зависит от импорта
Статистика апреля показывает, что украинский рынок электромобилей остается преимущественно вторичным. В большинстве регионов доля подержанных EV превышает 70–90%, что объясняется высокими ценами на новые модели и активным импортом авто из США, Европы и Китая.
Одновременно заметно меняется структура нового рынка. Если раньше сегмент электрокаров ассоциировался преимущественно с Tesla или Nissan Leaf, то теперь ключевую роль начинают играть китайские производители, прежде всего BYD. Именно китайские бренды формируют основной прирост новых электромобилей в Украине.
Региональная картина также показательна. Западные области остаются центром импорта подержанных EV из-за логистики и близости к европейскому рынку, тогда как Киев и крупные города все активнее переходят на новые электромобили благодаря развитию зарядной инфраструктуры и корпоративных продаж.