Спрос на электромобили в Украине снизился на 50%

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей и другого транспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщил Укравтопром.

По сравнению с апрелем прошлого года спрос на электромобили сократился сразу на 48%. В то же время по сравнению с мартом 2026 года рынок продемонстрировал восстановление - количество регистраций выросло на 49%.

Большинство электромобилей - подержанные

Основную часть зарегистрированных электрокаров традиционно составили легковые автомобили - 2837 единиц. Из них:

новых - 536 авто;

подержанных - 2301 авто.

Еще 170 единиц пришлось на коммерческий электротранспорт, однако только 9 из них были новыми.

Лидеры среди новых электромобилей

Самым популярным новым электрокаром апреля стал BYD Leopard 3 - украинцы зарегистрировали 96 таких автомобилей.

В пятерку лидеров также вошли:

BYD Sea Lion 06 - 73 авто;

MG 4 EV - 38 авто;

Volkswagen ID.UNYX - 36 авто;

Zeekr 001 - 33 авто.

Самые популярные подержанные электрокары

Среди импортируемых подержанных электромобилей лидерство сохранил Nissan Leaf - в апреле впервые зарегистрировали 345 таких машин.

Также высоким спросом пользовались:

Tesla Model Y - 283 авто;

Tesla Model 3 - 265 авто;

Renault Zoe - 120 авто;

Chevrolet Bolt - 117 авто.

Рынок остается нестабильным

Несмотря на заметный месячный рост в апреле, рынок электромобилей в Украине все еще существенно отстает от показателей прошлого года.

Главной причиной проседания эксперты называют увеличение налоговой нагрузки на ввоз электричек, которое начало действовать с начала года.

Важным фактором остается нестабильность в энергетике и высокая вероятность блэкаутов в случае продолжения военных действий.

Также сказывается общее подорожание автомобилей, нестабильная экономическая ситуация и изменения структуры спроса на авторынке.