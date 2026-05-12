Спрос на электромобили в Украине снизился на 50%

BYD Leopard 3
В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей и другого транспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщил Укравтопром.
По сравнению с апрелем прошлого года спрос на электромобили сократился сразу на 48%. В то же время по сравнению с мартом 2026 года рынок продемонстрировал восстановление - количество регистраций выросло на 49%.
Большинство электромобилей - подержанные
Основную часть зарегистрированных электрокаров традиционно составили легковые автомобили - 2837 единиц. Из них:
- новых - 536 авто;
- подержанных - 2301 авто.
Еще 170 единиц пришлось на коммерческий электротранспорт, однако только 9 из них были новыми.
Лидеры среди новых электромобилей
Самым популярным новым электрокаром апреля стал BYD Leopard 3 - украинцы зарегистрировали 96 таких автомобилей.
В пятерку лидеров также вошли:
- BYD Sea Lion 06 - 73 авто;
- MG 4 EV - 38 авто;
- Volkswagen ID.UNYX - 36 авто;
- Zeekr 001 - 33 авто.
Самые популярные подержанные электрокары
Среди импортируемых подержанных электромобилей лидерство сохранил Nissan Leaf - в апреле впервые зарегистрировали 345 таких машин.
Также высоким спросом пользовались:
- Tesla Model Y - 283 авто;
- Tesla Model 3 - 265 авто;
- Renault Zoe - 120 авто;
- Chevrolet Bolt - 117 авто.
Рынок остается нестабильным
Несмотря на заметный месячный рост в апреле, рынок электромобилей в Украине все еще существенно отстает от показателей прошлого года.
Главной причиной проседания эксперты называют увеличение налоговой нагрузки на ввоз электричек, которое начало действовать с начала года.
Важным фактором остается нестабильность в энергетике и высокая вероятность блэкаутов в случае продолжения военных действий.
Также сказывается общее подорожание автомобилей, нестабильная экономическая ситуация и изменения структуры спроса на авторынке.