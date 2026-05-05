Почему украинцы отказываются от электромобилей и переходят на гибриды

В апреле структура спроса на новые автомобили в Украине продемонстрировала смещение в сторону традиционных двигателей, сообщает Укравтопром. По данным рынка, их доля выросла до 58% против 56% годом ранее.

Читайте также: Первая пошла: Tesla запустила серийное производство электрогрузовика Semi

Структура рынка по типам двигателей

Бензиновые авто - 39% (было 36%) Гибриды - почти 33% (было 29%) Дизель - 19% (было 20%) Электромобили - 9% (было около 15%) ГБО - менее 1% (без изменений)

Рост бензинового сегмента

Спрос на классические бензиновые авто снова вырос. Это вызвано изменениями в налоговой и таможенной политике. Также это может свидетельствовать о стремлении покупателей к более простым и проверенным решениям на фоне экономической неопределенности и перманентных блэкаутов.

Активное усиление гибридов

Гибриды почти сравнялись с бензиновыми авто по популярности. Они остаются компромиссом между экономичностью и независимостью от зарядной инфраструктуры.

Падение доли электромобилей

Наиболее показательное изменение - резкое снижение доли электрокаров. Вероятные причины:

увеличение налогового давления

нестабильность энергосистемы

ограниченная инфраструктура зарядок

высокая начальная стоимость

Стабильность дизеля

Дизельные авто постепенно теряют позиции, но остаются важными для определенных категорий водителей, особенно тех, кто много путешествует и умеет считать деньги.

Лидеры в своих сегментах

Бензин - Hyundai Tucson

Гибриды - Toyota RAV4

Дизель - Renault Duster

Электро - BYD Leopard 3

ГБО - Hyundai Tucson

Общая картина рынка

Украинский рынок демонстрирует прагматичный подход покупателей:

ставка на универсальность и надежность

осторожное отношение к новым технологиям

спрос на экономичные, но не зависимые от инфраструктуры решения

Фактически гибриды становятся главным бенефициаром текущих условий, тогда как электромобили теряют темп из-за сомнительной государственной политики.

Чего ожидать от рынка авто

Апрель подтвердил, что украинский авторынок адаптируется к реалиям: спрос смещается от инноваций к практичности.

В ближайшее время именно гибридные модели могут окончательно закрепиться как основной компромиссный выбор для большинства покупателей.

Доля электромобилей уменьшается и в условиях сохранения текущего налогового давления и нестабильности энергетики будет уменьшаться и в дальнейшем.