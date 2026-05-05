Почему украинцы отказываются от электромобилей и переходят на гибриды

В апреле структура спроса на новые автомобили в Украине продемонстрировала смещение в сторону традиционных двигателей, сообщает Укравтопром. По данным рынка, их доля выросла до 58% против 56% годом ранее.
Структура рынка по типам двигателей
- Бензиновые авто - 39% (было 36%)
- Гибриды - почти 33% (было 29%)
- Дизель - 19% (было 20%)
- Электромобили - 9% (было около 15%)
- ГБО - менее 1% (без изменений)
Рост бензинового сегмента
Спрос на классические бензиновые авто снова вырос. Это вызвано изменениями в налоговой и таможенной политике. Также это может свидетельствовать о стремлении покупателей к более простым и проверенным решениям на фоне экономической неопределенности и перманентных блэкаутов.
Активное усиление гибридов
Гибриды почти сравнялись с бензиновыми авто по популярности. Они остаются компромиссом между экономичностью и независимостью от зарядной инфраструктуры.
Падение доли электромобилей
Наиболее показательное изменение - резкое снижение доли электрокаров. Вероятные причины:
- увеличение налогового давления
- нестабильность энергосистемы
- ограниченная инфраструктура зарядок
- высокая начальная стоимость
Стабильность дизеля
Дизельные авто постепенно теряют позиции, но остаются важными для определенных категорий водителей, особенно тех, кто много путешествует и умеет считать деньги.
Лидеры в своих сегментах
- Бензин - Hyundai Tucson
- Гибриды - Toyota RAV4
- Дизель - Renault Duster
- Электро - BYD Leopard 3
- ГБО - Hyundai Tucson
Общая картина рынка
Украинский рынок демонстрирует прагматичный подход покупателей:
- ставка на универсальность и надежность
- осторожное отношение к новым технологиям
- спрос на экономичные, но не зависимые от инфраструктуры решения
Фактически гибриды становятся главным бенефициаром текущих условий, тогда как электромобили теряют темп из-за сомнительной государственной политики.
Чего ожидать от рынка авто
Апрель подтвердил, что украинский авторынок адаптируется к реалиям: спрос смещается от инноваций к практичности.
В ближайшее время именно гибридные модели могут окончательно закрепиться как основной компромиссный выбор для большинства покупателей.
Доля электромобилей уменьшается и в условиях сохранения текущего налогового давления и нестабильности энергетики будет уменьшаться и в дальнейшем.