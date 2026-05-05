Чому українці відмовляються від електромобілів та переходять на гібриди

У квітні структура попиту на нові автомобілі в Україні продемонструвала зміщення в бік традиційних двигунів, повідомляє Укравтопром. За даними ринку, їх частка зросла до 58% проти 56% роком раніше.

Структура ринку за типами двигунів

Бензинові авто — 39% (було 36%) Гібриди — майже 33% (було 29%) Дизель — 19% (було 20%) Електромобілі — 9% (було близько 15%) ГБО — менше 1% (без змін)

Зростання бензинового сегмента

Попит на класичні бензинові авто знову зріс. Це викликано змінами у податковій та митній політиці. Також це може свідчити про прагнення покупців до простіших і перевірених рішень на фоні економічної невизначеності та перманентних блекаутів.

Активне посилення гібридів

Гібриди майже зрівнялися з бензиновими авто за популярністю. Вони залишаються компромісом між економічністю та незалежністю від зарядної інфраструктури.

Падіння частки електромобілів

Найбільш показова зміна — різке зниження частки електрокарів. Ймовірні причини:

збільшення податкового тиску

нестабільність енергосистеми

обмежена інфраструктура зарядок

висока початкова вартість

Стабільність дизеля

Дизельні авто поступово втрачають позиції, але залишаються важливими для певних категорій водіїв, особливо тих, хто багато подорожує і вміє рахувати кошти.

Лідери у своїх сегментах

Бензин — Hyundai Tucson

Гібриди — Toyota RAV4

Дизель — Renault Duster

Електро — BYD Leopard 3

ГБО — Hyundai Tucson

Загальна картина ринку

Український ринок демонструє прагматичний підхід покупців:

ставка на універсальність і надійність

обережне ставлення до нових технологій

попит на економічні, але не залежні від інфраструктури рішення

Фактично гібриди стають головним бенефіціаром поточних умов, тоді як електромобілі втрачають темп через сумнівну державницьку політику.

Чго очікувати від ринку авто

Квітень підтвердив, що український авторинок адаптується до реалій: попит зміщується від інновацій до практичності.

Найближчим часом саме гібридні моделі можуть остаточно закріпитися як основний компромісний вибір для більшості покупців.

Частка електромобілів зменшується і за умов збереження поточного податкового тиску та нестабільності енергетики буде зменшуватись і надалі.