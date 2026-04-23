Рост цен на бензин подталкивает спрос на Tesla

Мировое подорожание бензина начало неожиданно играть в пользу электромобилей. Компания Tesla сообщила об оживлении спроса на свои авто в первом квартале 2026 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли и политические изменения в США.

Геополитика как драйвер спроса

Ключевым фактором стал резкий рост цен на топливо после обострения конфликта между США и Ираном. После ударов в конце февраля Иран частично перекрыл движение через Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Это повлекло глобальный скачок цен на бензин, который, в свою очередь, заставил часть потребителей обратить внимание на электромобили как более стабильную альтернативу. В Tesla отмечают, что именно этот фактор помог увеличить количество заказов и сформировать самый большой портфель невыполненных заявок за последние два года.

Не все так однозначно

Несмотря на рост спроса, ситуация для Tesla остается сложной. Компания планирует существенно нарастить инвестиции - более 25 млрд долларов в 2026 году против 8,5 млрд годом ранее.

Генеральный директор Илон Маск признал, что расходы резко растут, и это создает давление на бизнес, даже несмотря на положительную динамику заказов.

Чипы и автономное управление

Среди ключевых направлений инвестиций:

технологический проект Terafab - завод по производству чипов в Техасе, который реализуется совместно с SpaceX;

развитие систем автономного управления.

В то же время Илон Маск впервые прямо признал, что автомобили Tesla с платформой Hardware 3 не смогут достичь полного автономного управления без участия водителя. Для владельцев таких авто компания планирует предложить обновление или компенсационные решения.

Вывод

Ситуация вокруг Tesla демонстрирует парадокс современного авторынка: кризис на энергетических рынках может стимулировать развитие электромобилей, но одновременно требует от производителей колоссальных инвестиций.

Если цены на бензин будут оставаться высокими, электрокары могут получить еще более сильный импульс для роста. Однако вопрос окупаемости масштабных вложений и технологических обещаний остается открытым.