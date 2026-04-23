Зростання цін на бензин підштовхує попит на Tesla

Світове подорожчання бензину почало несподівано грати на користь електромобілів. Компанія Tesla повідомила про пожвавлення попиту на свої авто у першому кварталі 2026 року, попри складну ситуацію в галузі та політичні зміни у США.

Геополітика як драйвер попиту

Ключовим фактором стало різке зростання цін на пальне після загострення конфлікту між США та Іран. Після ударів наприкінці лютого Іран частково перекрив рух через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Це спричинило глобальний стрибок цін на бензин, який, у свою чергу, змусив частину споживачів звернути увагу на електромобілі як більш стабільну альтернативу. У Tesla зазначають, що саме цей фактор допоміг збільшити кількість замовлень та сформувати найбільший портфель невиконаних заявок за останні два роки.

Не все так однозначно

Попри зростання попиту, ситуація для Tesla залишається складною. Компанія планує суттєво наростити інвестиції — понад 25 млрд доларів у 2026 році проти 8,5 млрд роком раніше.

Генеральний директор Ілон Маск визнав, що витрати різко зростають, і це створює тиск на бізнес, навіть попри позитивну динаміку замовлень.

Чіпи та автономне керування

Серед ключових напрямків інвестицій:

технологічний проект Terafab — завод із виробництва чіпів у Техас, який реалізується спільно з SpaceX;

розвиток систем автономного керування.

Водночас Ілон Маск вперше прямо визнав, що автомобілі Tesla з платформою Hardware 3 не зможуть досягти повного автономного керування без участі водія. Для власників таких авто компанія планує запропонувати оновлення або компенсаційні рішення.

Висновок

Ситуація навколо Tesla демонструє парадокс сучасного авторинку: криза на енергетичних ринках може стимулювати розвиток електромобілів, але водночас вимагає від виробників колосальних інвестицій.

Якщо ціни на бензин залишатимуться високими, електрокари можуть отримати ще сильніший імпульс для зростання. Проте питання окупності масштабних вкладень і технологічних обіцянок залишається відкритим.