Tesla опублікувала провальний звіт за перший квартал 2026 року

За підсумками першого кварталу 2026 року виробник поставив 358 023 електромобілі, що виявилося нижче за очікування аналітиків, які прогнозували близько 372 тисяч. Це вже другий квартал поспіль, коли компанія не дотягує до ринкових прогнозів, пише enkorr.ua з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Tesla прощається з флагманами: у клієнтів є останній шанс купити Model S і Model X

Попри формальне зростання поставок на 6,3% у річному вимірі, фактична динаміка виглядає слабкою. Якщо не враховувати період торішніх виробничих зупинок, нинішній результат став найгіршим із середини 2022 року.

У чому проблема

Основний обсяг продажів традиційно забезпечили масові моделі. На Tesla Model Y та Tesla Model 3 припало понад 340 тисяч поставок. Водночас дорогі моделі, включно з Tesla Model S та Tesla Model X, а також пікапом Cybertruck, залишаються нішевими за обсягами.

На цьому тлі інвестори починають більш критично оцінювати стратегію Ілон Маск, який активно зміщує фокус компанії в бік штучного інтелекту, автономного транспорту та робототехніки. Попри перспективність цих напрямів, саме продажі автомобілів досі формують основний дохід Tesla.

Ситуацію ускладнює одразу кілька факторів. На ринку США, який залишається ключовим для компанії, спостерігається зниження попиту після скорочення державних стимулів для покупців електромобілів. У Європі продажі стримує слабка кон’юнктура, тоді як у Китаї посилюється конкуренція з боку локальних виробників.

Додатковим сигналом для ринку стало падіння акцій компанії. Після публікації звітності котирування знизилися майже на 5% у день відкриття торгів у Нью-Йорку, а з початку року втрати перевищили 15%.

Окреме занепокоєння викликає енергетичний бізнес Tesla, який раніше вважався одним із драйверів зростання. У першому кварталі обсяг розгорнутих систем зберігання енергії скоротився до 8,8 ГВт-год проти 10,4 ГВт-год роком раніше, що також не виправдало очікувань.

Яке вирішення

На цьому фоні компанія робить ставку на нові продукти, зокрема автономний двомісний Cybercab без керма і педалей. Втім, перспективи масового попиту на такі рішення поки залишаються невизначеними.

Загалом поточна ситуація свідчить про переломний момент для Tesla. Компанія опинилася між двома реальностями: з одного боку, уповільнення традиційного бізнесу, з іншого — ставка на технології майбутнього, які ще не генерують стабільного доходу.