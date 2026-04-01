Tesla прощається з флагманами: у клієнтів є останній шанс купити Model S і Model X

Рішення виглядає логічним на тлі нової стратегії компанії. Ілон Маск і його команда роблять ставку не стільки на класичні автомобілі, скільки на технології майбутньог, зокрема автономне водіння та робототехніку. Очікується запуск виробництва безпілотного таксі Tesla Cybercab, а також масштабування гуманоїдного робота Tesla Optimus.

Для цього завод у Фремонті планують частково переобладнати. На цьому фоні флагманські Model S і Model X виглядають менш пріоритетними, особливо з урахуванням того, що вони побудовані на вже застарілій платформі, зазначає Autoevolution.

Обмежені запаси і закриття замовлень

Tesla прямо попереджає: запаси автомобілів обмежені, а деякі ринки вже припиняють прийом замовлень. Наприклад, у Південній Кореї продажі закрили учора – 31 березня 2026 року. Компанія у своєму листі підкреслює історичну роль моделей: “Model S та Model X започаткували перехід світу на електротранспорт і допомогли розвинути технології автономності”. Втім, тепер ці моделі фактично переходять у статус “останнього тиражу”.

Що ще пропонують Model S і Model X

Попри свій вік, Tesla Model S досі залишається одним із найшвидших серійних електроседанів. Базова версія видає близько 670 к.с., а топова Tesla Model S Plaid має понад 1000 “коней” і розганяється до 100 км/год менш ніж за 2 секунди.

Кросовер Tesla Model X також не відстає: стандартна версія теж має 670 к.с., а Tesla Model X Plaid пропонує екстремальну динаміку у 2,5 секунди до першої “сотні”. Однак попри вражаючі характеристики, попит на них поступається більш доступним і сучасним Tesla Model 3 та Tesla Model Y, які вже кілька років є бестселерами бренду.

Кінець епохи

Model S і Model X були частиною символічної лінійки “SEXY” (Model S, Model 3, Model X, Model Y), яка сформувала імідж Tesla як інноваційного лідера ринку електромобілів. Тепер ця епоха добігає кінця. Компанія фактично визнає: майбутнє не за флагманськими седанами та SUV, а за новими доступними форматами мобільності.