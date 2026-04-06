Tesla опубликовала провальный отчет за первый квартал 2026 года

По итогам первого квартала 2026 года производитель поставил 358 023 электромобиля, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали около 372 тысяч. Это уже второй квартал подряд, когда компания не дотягивает до рыночных прогнозов, пишет enkorr.ua со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на формальный рост поставок на 6,3% в годовом измерении, фактическая динамика выглядит слабой. Если не учитывать период прошлогодних производственных остановок, нынешний результат стал худшим с середины 2022 года.

В чем проблема

Основной объем продаж традиционно обеспечили массовые модели. На Tesla Model Y и Tesla Model 3 пришлось более 340 тысяч поставок. В то же время дорогие модели, включая Tesla Model S и Tesla Model X, а также пикапом Cybertruck, остаются нишевыми по объемам.

На этом фоне инвесторы начинают более критично оценивать стратегию Илон Маск, который активно смещает фокус компании в сторону искусственного интеллекта, автономного транспорта и робототехники. Несмотря на перспективность этих направлений, именно продажи автомобилей до сих пор формируют основной доход Tesla.

Ситуацию осложняет сразу несколько факторов. На рынке США, который остается ключевым для компании, наблюдается снижение спроса после сокращения государственных стимулов для покупателей электромобилей. В Европе продажи сдерживает слабая конъюнктура, тогда как в Китае усиливается конкуренция со стороны локальных производителей.

Дополнительным сигналом для рынка стало падение акций компании. После публикации отчетности котировки снизились почти на 5% в день открытия торгов в Нью-Йорке, а с начала года потери превысили 15%.

Отдельное беспокойство вызывает энергетический бизнес Tesla, который ранее считался одним из драйверов роста. В первом квартале объем развернутых систем хранения энергии сократился до 8,8 ГВт-ч против 10,4 ГВт-ч годом ранее, что также не оправдало ожиданий.

Какое решение

На этом фоне компания делает ставку на новые продукты, в частности автономный двухместный Cybercab без руля и педалей. Впрочем, перспективы массового спроса на такие решения пока остаются неопределенными.

В целом текущая ситуация свидетельствует о переломном моменте для Tesla. Компания оказалась между двумя реальностями: с одной стороны, замедление традиционного бизнеса, с другой - ставка на технологии будущего, которые еще не генерируют стабильного дохода.