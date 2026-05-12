Попит на електромобілі в Україні знизився на 50%

BYD Leopard 3
У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів та іншого транспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомив Укравтопром.
Порівняно з квітнем минулого року попит на електромобілі скоротився одразу на 48%. Водночас у порівнянні з березнем 2026 року ринок продемонстрував відновлення — кількість реєстрацій зросла на 49%.
Більшість електромобілів — вживані
Основну частину зареєстрованих електрокарів традиційно склали легкові автомобілі — 2837 одиниць. Із них:
- нових — 536 авто;
- вживаних — 2301 авто.
Ще 170 одиниць припало на комерційний електротранспорт, однак лише 9 із них були новими.
Лідери серед нових електромобілів
Найпопулярнішим новим електрокаром квітня став BYD Leopard 3 — українці зареєстрували 96 таких автомобілів.
До п’ятірки лідерів також увійшли:
- BYD Sea Lion 06 — 73 авто;
- MG 4 EV — 38 авто;
- Volkswagen ID.UNYX — 36 авто;
- Zeekr 001 — 33 авто.
Найпопулярніші вживані електрокари
Серед імпортованих вживаних електромобілів лідерство зберіг Nissan Leaf — у квітні вперше зареєстрували 345 таких машин.
Також високий попит мали:
- Tesla Model Y — 283 авто;
- Tesla Model 3 — 265 авто;
- Renault Zoe — 120 авто;
- Chevrolet Bolt — 117 авто.
Ринок залишається нестабільним
Попри помітне місячне зростання у квітні, ринок електромобілів в Україні все ще суттєво відстає від показників минулого року.
Головною причиною просідання експерти називають збільшення податкового навантаження на ввезення електричок, яке почало діяти з початку року.
Важливим фактором лишаєтсья нестабільність у енергетиці і висока вірогідність блекаутів у разі продовження військових дій.
Також дається взнаки загальне подорожчання автомобілів, нестабільна економічна ситуація та зміни структури попиту на авторинку.