Попит на електромобілі в Україні знизився на 50%

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів та іншого транспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також: Чому українці відмовляються від електромобілів та переходять на гібриди

Порівняно з квітнем минулого року попит на електромобілі скоротився одразу на 48%. Водночас у порівнянні з березнем 2026 року ринок продемонстрував відновлення — кількість реєстрацій зросла на 49%.

Більшість електромобілів — вживані

Основну частину зареєстрованих електрокарів традиційно склали легкові автомобілі — 2837 одиниць. Із них:

нових — 536 авто;

вживаних — 2301 авто.

Ще 170 одиниць припало на комерційний електротранспорт, однак лише 9 із них були новими.

Лідери серед нових електромобілів

Найпопулярнішим новим електрокаром квітня став BYD Leopard 3 — українці зареєстрували 96 таких автомобілів.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 73 авто;

MG 4 EV — 38 авто;

Volkswagen ID.UNYX — 36 авто;

Zeekr 001 — 33 авто.

Найпопулярніші вживані електрокари

Серед імпортованих вживаних електромобілів лідерство зберіг Nissan Leaf — у квітні вперше зареєстрували 345 таких машин.

Також цікаво: Зростання цін на бензин підштовхує попит на Tesla

Також високий попит мали:

Tesla Model Y — 283 авто;

Tesla Model 3 — 265 авто;

Renault Zoe — 120 авто;

Chevrolet Bolt — 117 авто.

Ринок залишається нестабільним

Попри помітне місячне зростання у квітні, ринок електромобілів в Україні все ще суттєво відстає від показників минулого року.

Головною причиною просідання експерти називають збільшення податкового навантаження на ввезення електричок, яке почало діяти з початку року.

Важливим фактором лишаєтсья нестабільність у енергетиці і висока вірогідність блекаутів у разі продовження військових дій.

Також дається взнаки загальне подорожчання автомобілів, нестабільна економічна ситуація та зміни структури попиту на авторинку.