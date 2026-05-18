Де в Україні купують найбільше електромобілів

За даними Укравтопром, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів (BEV). Найактивніше електрокари реєстрували у західних та центральних регіонах країни, а основну частку ринку традиційно сформували вживані авто з-за кордону.

Читайте також: Попит на електромобілі в Україні знизився на 50%

Регіони з найбільшою кількістю реєстрацій електромобілів:

Львівська область — 416 авто. 92% усіх реєстрацій припали на вживані електромобілі. Київ — 318 авто. Частка вживаних EV становила 55%. Київська область — 225 авто. 72% — електромобілі з пробігом. Дніпропетровська область — 213 авто. Частка імпортованих уживаних машин — 76%. Рівненська область — 203 авто. 86% ринку сформували вживані електрокари.

Які нові електромобілі стали найпопулярнішими

У сегменті нових EV лідерами продажів стали китайські моделі бренду BYD, які продовжують активно нарощувати присутність в Україні.

Найпопулярніші нові моделі по регіонах:

BYD Leopard 3 — лідер у Києві та Дніпропетровській області;

BYD Sea Lion 06 — найпопулярніший на Львівщині та Київщині;

BYD E2 — лідер на Рівненщині.

Бестселери серед вживаних електромобілів

У сегменті імпортованих електрокарів із пробігом домінують моделі Tesla.

Регіональні лідери виглядають так:

Tesla Model Y — найпопулярніший у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях;

Tesla Model 3 — головний бестселер у Києві;

Nissan Leaf — лідер Рівненської області.

Український ринок EV дедалі сильніше залежить від імпорту

Статистика квітня показує, що український ринок електромобілів залишається переважно вторинним. У більшості регіонів частка вживаних EV перевищує 70–90%, що пояснюється високими цінами на нові моделі та активним імпортом авто зі США, Європи й Китаю.

Одночасно помітно змінюється структура нового ринку. Якщо раніше сегмент електрокарів асоціювався переважно з Tesla або Nissan Leaf, то тепер ключову роль починають відігравати китайські виробники, насамперед BYD. Саме китайські бренди формують основний приріст нових електромобілів в Україні.

Регіональна картина також показова. Західні області залишаються центром імпорту вживаних EV через логістику та близькість до європейського ринку, тоді як Київ і великі міста дедалі активніше переходять на нові електромобілі завдяки розвитку зарядної інфраструктури та корпоративних продажів.