Черга в смартфоні: як розшифрувати статуси в додатку Е-запис від МВС

Як повідомляє пресслужба ГСЦ МВС, після успішного створення електронного талона користувач може в режимі реального часу відстежувати його стан. "Розуміння статусів допомагає відвідувачам краще орієнтуватися в процесі обслуговування", – зазначають у відомстві.

Щойно ви обрали послугу та час, з'являється позначка Очікує активації. Це означає, що талон сформовано, але він запрацює лише у визначений день, після чого система переведе його в режим Очікує виклику, і вас запросять до першого ж вільного спеціаліста.

Коли ви вже сидите біля віконця, статус змінюється на Обслуговується. Якщо ж під час оформлення виникла пауза, наприклад, потрібно сплатити квитанції, адміністратор ставить позначку Відкладений до події, яка може зберігатися до кінця поточного робочого дня.

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Бувають і неприємні ситуації, коли талон отримує статус Видалено. Це трапляється, якщо водій сам скасував візит, не з'явився на виклик, або ж з'ясувалося, що надати послугу неможливо через проблеми з документами.

Успішний фінал позначається словом Завершено. Нагадаємо, що завантажити програму Е-запис можна абсолютно безкоштовно на платформах App Store та Google Play, а для консервативних водіїв залишається опція взяти паперовий талончик у терміналі безпосередньо в приміщенні установи.

Додаткові можливості та пільги

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у сервісних центрах діє пріоритетне обслуговування для військовослужбовців та людей з інвалідністю. Щоб скористатися цим правом, достатньо пред'явити відповідний документ під час реєстрації в терміналі.

При цьому посадовці застерігають від шахраїв, які пропонують купити місце в черзі за гроші. Усі послуги запису та пріоритетного виклику є абсолютно безкоштовними, тому передавати свої дані чи кошти стороннім особам категорично не варто.