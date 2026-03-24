У сервісних центрах МВС знову виявили корупційні схеми

Правоохоронці припинили діяльність двох схем, пов’язаних із «сприянням» у складанні іспитів у сервісних центрах МВС. Фігуранти обіцяли кандидатам у водії гарантований результат за гроші, прикриваючись зв’язками серед екзаменаторів.

Схема у Дніпрі

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки поліції та слідчі викрили 37-річного чоловіка, який пропонував «допомогу» у складанні практичного іспиту.

За даними слідства:

він обіцяв домовитися про позитивну оцінку;

посилався на зв’язки у сервісному центрі;

запросив 15 тисяч гривень, які потрібно було перерахувати на банківську картку.

Аналогічна схема на Тернопільщині

Подібний випадок зафіксували і в Тернопільській області. Там затримали чоловіка, який раніше працював директором автошколи.

Слідство встановило, що він:

користувався довірою клієнтів через свій досвід;

запевняв у «гарантованому» складанні іспиту;

просив 16 тисяч гривень за отримання посвідчення водія категорії «А».

Його затримали одразу після отримання коштів.

Що загрожує фігурантам

Обом чоловікам уже повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфікують як шахрайство або зловживання впливом, залежно від встановлених обставин.

Важливо знати

У сервісних центрах МВС наголошують:

складання іспитів відбувається виключно за встановленою процедурою;

будь-які пропозиції «вирішити питання» — це ознака корупції.

Офіційно кандидатам у водії радять не довіряти посередникам, не передавати кошти та персональні дані стороннім особам, а користуватися лише офіційними каналами для запису та складання іспитів. При цьому 80% українців не можуть самостійно скласти водійські іспити, що і стає драйвером корупції.

Висновок

Викриті випадки вкотре підтверджують: корупція у сервісних центрах МВС поширене явище, але з ним боряться правоохоронці.