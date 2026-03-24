В сервисных центрах МВД снова обнаружили коррупционные схемы

Коррупционные схемы ТСЦ МВД
Правоохранители пресекли деятельность двух схем, связанных с "содействием" в сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. Фигуранты обещали кандидатам в водители гарантированный результат за деньги, прикрываясь связями среди экзаменаторов.
Схема в Днепре
Оперативники Департамента внутренней безопасности полиции и следователи разоблачили 37-летнего мужчину, который предлагал "помощь" в сдаче практического экзамена.
По данным следствия:
- он обещал договориться о положительной оценке;
- ссылался на связи в сервисном центре;
- запросил 15 тысяч гривен, которые нужно было перечислить на банковскую карточку.
Аналогичная схема на Тернопольщине
Подобный случай зафиксировали и в Тернопольской области. Там задержали мужчину, который ранее работал директором автошколы.
Следствие установило, что он:
- пользовался доверием клиентов из-за своего опыта;
- уверял в "гарантированной" сдаче экзамена;
- просил 16 тысяч гривен за получение водительского удостоверения категории "А".
Его задержали сразу после получения средств.
Что грозит фигурантам
Обоим мужчинам уже сообщено о подозрении. Их действия квалифицируют как мошенничество или злоупотребление влиянием, в зависимости от установленных обстоятельств.
Важно знать
В сервисных центрах МВД отмечают:
- сдача экзаменов происходит исключительно по установленной процедуре;
- любые предложения "решить вопрос" - это признак коррупции.
Официально кандидатам в водители советуют не доверять посредникам, не передавать средства и персональные данные посторонним лицам, а пользоваться только официальными каналами для записи и сдачи экзаменов. При этом 80% украинцев не могут самостоятельно сдать водительские экзамены, что и становится драйвером коррупции.
Вывод
Разоблаченные случаи в очередной раз подтверждают: коррупция в сервисных центрах МВД распространенное явление, но с ним борются правоохранители.