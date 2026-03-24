В сервисных центрах МВД снова обнаружили коррупционные схемы

Правоохранители пресекли деятельность двух схем, связанных с "содействием" в сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. Фигуранты обещали кандидатам в водители гарантированный результат за деньги, прикрываясь связями среди экзаменаторов.

Схема в Днепре

Оперативники Департамента внутренней безопасности полиции и следователи разоблачили 37-летнего мужчину, который предлагал "помощь" в сдаче практического экзамена.

По данным следствия:

он обещал договориться о положительной оценке;

ссылался на связи в сервисном центре;

запросил 15 тысяч гривен, которые нужно было перечислить на банковскую карточку.

Аналогичная схема на Тернопольщине

Подобный случай зафиксировали и в Тернопольской области. Там задержали мужчину, который ранее работал директором автошколы.

Следствие установило, что он:

пользовался доверием клиентов из-за своего опыта;

уверял в "гарантированной" сдаче экзамена;

просил 16 тысяч гривен за получение водительского удостоверения категории "А".

Его задержали сразу после получения средств.

Что грозит фигурантам

Обоим мужчинам уже сообщено о подозрении. Их действия квалифицируют как мошенничество или злоупотребление влиянием, в зависимости от установленных обстоятельств.

Важно знать

В сервисных центрах МВД отмечают:

сдача экзаменов происходит исключительно по установленной процедуре;

любые предложения "решить вопрос" - это признак коррупции.

Официально кандидатам в водители советуют не доверять посредникам, не передавать средства и персональные данные посторонним лицам, а пользоваться только официальными каналами для записи и сдачи экзаменов. При этом 80% украинцев не могут самостоятельно сдать водительские экзамены, что и становится драйвером коррупции.

Вывод

Разоблаченные случаи в очередной раз подтверждают: коррупция в сервисных центрах МВД распространенное явление, но с ним борются правоохранители.