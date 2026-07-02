Хто може скористатись послугами сервісних центрів МВС без черги

У сервісних центрах МВС окремі категорії громадян можуть отримати адміністративні послуги за пріоритетною чергою. Такий механізм дозволяє швидше потрапити до адміністратора, однак не змінює порядок надання послуг, перелік необхідних документів чи розмір обов’язкових платежів.

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У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що пріоритетне обслуговування доступне виключно фізичним особам, які особисто звертаються за отриманням послуги та можуть підтвердити свій статус відповідними документами.

Водночас юридичні особи, а також їхні уповноважені представники, навіть якщо діють за довіреністю, скористатися таким правом не можуть. Це пояснюється тим, що під час реєстрації в системі Е-запис необхідно вказати реквізити документа, який підтверджує право на пріоритетне обслуговування, а такі документи видаються лише конкретним фізичним особам.

Хто має право на пріоритетне обслуговування

Відповідно до наказу МВС України №777 від 5 листопада 2020 року, скористатися пріоритетною чергою можуть:

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

одна особа, яка супроводжує людину з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

військовослужбовці, які проходять військову службу під час дії “воєнного стану”.

Як отримати пріоритетний виклик

Для отримання послуги необхідно особисто звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС та зареєструватися через термінал системи Е-запис, обравши потрібну адміністративну послугу. За потреби адміністратор допоможе пройти процедуру реєстрації.

Під час оформлення заявки обов'язково вносяться дані документа, який підтверджує право на пріоритетне обслуговування. Під час отримання послуги необхідно пред'явити його оригінал, а також надати копію. За бажанням копію можна сформувати через застосунок або портал Дія, якщо відповідний документ доступний у цифровому форматі.

Після завершення реєстрації система присвоює заявнику номер пріоритетного виклику. Він відображається на інформаційному моніторі, а за наявності вказаної електронної адреси також може бути надісланий електронною поштою.

Особи, які мають право на пріоритетне обслуговування, викликаються до першого вільного адміністратора, який надає саме ту адміністративну послугу, за якою вони звернулися.

Що варто знати

У МВС підкреслюють, що пріоритетне обслуговування стосується виключно черговості виклику до адміністратора. Процедура надання послуг, перелік необхідних документів, строки розгляду звернення та розмір адміністративних платежів залишаються однаковими для всіх заявників.

Крім того, скористатися правом на пріоритетне обслуговування у сервісних центрах МВС та підрозділах Експертної служби МВС можна лише один раз протягом поточного дня для кожної окремої адміністративної послуги.