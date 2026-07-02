Кто может воспользоваться услугами сервисных центров МВД без очереди

В сервисных центрах МВД отдельные категории граждан могут получить административные услуги в приоритетном порядке. Такой механизм позволяет быстрее попасть к администратору, однако не меняет порядок предоставления услуг, перечень необходимых документов или размер обязательных платежей.

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В Главном сервисном центре МВД отмечают, что приоритетное обслуживание доступно исключительно физическим лицам, которые лично обращаются за получением услуги и могут подтвердить свой статус соответствующими документами.

В то же время юридические лица, а также их уполномоченные представители, даже если действуют по доверенности, воспользоваться таким правом не могут. Это объясняется тем, что при регистрации в системе «Е-запись» необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего право на приоритетное обслуживание, а такие документы выдаются только конкретным физическим лицам.

Кто имеет право на приоритетное обслуживание

В соответствии с приказом МВД Украины № 777 от 5 ноября 2020 года воспользоваться приоритетной очередью могут:

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

один сопровождающий человека с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;

члены семей погибших военнослужащих;

военнослужащие, проходящие военную службу в период действия “военного положения”.

Как получить приоритетный вызов

Для получения услуги необходимо лично обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД и зарегистрироваться через терминал системы Е-запись, выбрав нужную административную услугу. При необходимости администратор поможет пройти процедуру регистрации.

При оформлении заявки обязательно указываются данные документа, подтверждающего право на приоритетное обслуживание. При получении услуги необходимо предъявить его оригинал, а также предоставить копию. По желанию копию можно сформировать через приложение или портал Дія, если соответствующий документ доступен в цифровом формате.

После завершения регистрации система присваивает заявителю номер приоритетного вызова. Он отображается на информационном мониторе, а при наличии указанного электронного адреса также может быть отправлен по электронной почте.

Лица, имеющие право на приоритетное обслуживание, вызываются к первому свободному администратору, который предоставляет именно ту административную услугу, за которой они обратились.

Что нужно знать

В МВД подчеркивают, что приоритетное обслуживание касается исключительно очередности вызова к администратору. Процедура оказания услуг, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения обращения и размер административных сборов остаются одинаковыми для всех заявителей.

Кроме того, воспользоваться правом на приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД и подразделениях Экспертной службы МВД можно только один раз в течение текущего дня для каждой отдельной административной услуги.