Схема для побега "под ключ": как "спалился" столичный переправщик военных

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – содействие незаконному пересечению государственной границы из корыстных побуждений.

Следствие установило, что подозреваемый искал “клиентов” через знакомых. В частности, он вышел на женщину, сожитель которой проходил военную службу, и предложил организовать его выезд за границу.

Как работал маршрут

По плану, мужчина должен был забрать военного с места службы, доставить в Киев, а оттуда – в западные области.

Финальный этап предусматривал незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска через горную местность в направлении Венгрии.

Задержали во время передачи денег

За реализацию схемы организатор получил первую часть средств – 4 560 долларов США.

В марте 2026 года во время передачи второй части – еще 4000 долларов – его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Все средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

Что грозит фигуранту

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.