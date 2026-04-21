Схема для втечі "під ключ": як "спалився" столичний переправник військових

ФОТО: прокуратура України|
Взяли в момент перерахунку отриманих грошей
За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – сприяння незаконному перетину державного кордону з корисливих мотивів.
Слідство встановило, що підозрюваний шукав “клієнтів” через знайомих. Зокрема, він вийшов на жінку, співмешканець якої проходив військову службу, і запропонував організувати його виїзд за кордон.
Як працював маршрут
За планом, чоловік мав забрати військового з місця служби, доставити до Києва, а звідти – до західних областей.
Фінальний етап передбачав незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску через гірську місцевість у напрямку Угорщини.
Затримали під час передачі грошей
За реалізацію схеми організатор отримав першу частину коштів – 4 560 доларів США.
У березні 2026 року під час передачі другої частини – ще 4000 доларів – його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Усі кошти вилучено як речові докази.
Що загрожує фігуранту
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.