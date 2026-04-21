Схема для втечі "під ключ": як "спалився" столичний переправник військових

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – сприяння незаконному перетину державного кордону з корисливих мотивів.

Слідство встановило, що підозрюваний шукав “клієнтів” через знайомих. Зокрема, він вийшов на жінку, співмешканець якої проходив військову службу, і запропонував організувати його виїзд за кордон.

Як працював маршрут

За планом, чоловік мав забрати військового з місця служби, доставити до Києва, а звідти – до західних областей.

Фінальний етап передбачав незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску через гірську місцевість у напрямку Угорщини.

Затримали під час передачі грошей

За реалізацію схеми організатор отримав першу частину коштів – 4 560 доларів США.

У березні 2026 року під час передачі другої частини – ще 4000 доларів – його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Усі кошти вилучено як речові докази.

Що загрожує фігуранту

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.