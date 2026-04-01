Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони

На класичну схему довезти у комфорті до кордону, звідки дуже близько до іншої країни, все ще "клюють". Чергова спроба заробити на довірливих клієнтах підвела 24-річного киянина під статтю про незаконне переправлення людей через державний кордон України

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, цей канал викрито, докази зібрано, але встановлюються інші ймовірні учасники схеми переправлення ухилянтів до Євросоюзу.

Власне авто адаптовано під ухилянтів

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури слідчі встановили, що підозрюваний на власному автомобілі перевозив "клієнтів" до Івано-Франківської області.

Попередню комунікацію із замовниками та майбутніми набувачами послуги, подальшу координацію їхніх дій фігурант здійснював через спеціально створений анонімний Telegram-канал. Розповідав переконливо й зрозумілими наративами.

Готелі не "в долі", але зиск мали

За умовами трансферної угоди, поселенням в готель справа не закінчувалася.

Там тривала лише "адаптація" до найскладнішого етапу – доставлення до певної точки маршруту, звідки передбачався піший перехід на той бік кордону.

На словах все гарно, а на ділі – "пшик"

Через кілька днів після прибуття фігуранти справи, наслухавшись інструкцій "консультанта", за чіткими інструкціями та вказаним маршрутом направлялися пішим ходом для незаконного перетину кордону.

Все це сумарно обходилося кожному клієнту 7 450 доларів США.

Посвідчення було перепусткою

Прикриття посвідченням учасника добровольчого формування територіальної громади для безперешкодного проходження блокпостів в останню трансферну поїздку не допомогло.



Фігуранта справи затримали правоохоронці у місті Біла Церква під час чергової спроби перевезення "клієнта".

Триста тридцять друга стаття на піку попиту судами

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Досудове розслідування триває.