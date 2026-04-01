Перевозчик уклонистов прикрывался удостоверением участника Теробороны

На классическую схему довезти в комфорте до границы, откуда очень близко к другой стране, все еще "клюют". Очередная попытка заработать на доверчивых клиентах подвела 24-летнего киевлянина под статью о незаконной переправке людей через государственную границу Украины

Как сообщает Киевская областная прокуратура, этот канал разоблачен, доказательства собраны, но устанавливаются другие вероятные участники схемы переправки уклонистов в Евросоюз.

Собственное авто адаптировано под уклонистов

Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры следователи установили, что подозреваемый на собственном автомобиле перевозил "клиентов" в Ивано-Франковскую область.

Предварительную коммуникацию с заказчиками и будущими приобретателями услуги, дальнейшую координацию их действий фигурант осуществлял через специально созданный анонимный Telegram-канал. Рассказывал убедительно и понятными нарративами.

Отели не "в доле", но выгоду имеют

По условиям трансферного соглашения, поселением в отель дело не заканчивалось.

Там продолжалась только "адаптация" к самому сложному этапу – доставки до определенной точки маршрута, откуда предполагался пеший переход на ту сторону границы.

На словах все хорошо, а на деле – "пшик"

Через несколько дней после прибытия фигуранты дела, наслушавшись инструкций "консультанта", по четким инструкциям и указанным маршрутом направлялись пешим ходом для незаконного пересечения границы.

Все это суммарно обходилось каждому клиенту 7 450 долларов США.

Удостоверение было пропуском

Прикрытие удостоверением участника добровольческого формирования территориальной общины для беспрепятственного прохождения блокпостов в последнюю трансферную поездку не помогло.

Фигуранта дела задержали правоохранители в городе Белая Церковь во время очередной попытки перевозки "клиента".

Триста тридцать вторая статья на пике спроса судами

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Досудебное расследование продолжается.