Chery відкликає два свої популярні позашляховики: в чому причина

Відкликання охоплює 1108 автомобілів, виготовлених між 1 квітня та 8 грудня 2025 року, зазначає Auto24, посилаючись на CarNewsChina. Воно включає компактний Tansuo 06, який продається за кордоном під назвою Jaecoo J7, та Tiggo 7, що пропонується в Китаї в кількох варіаціях, зокрема Tiggo 7 Sport і Tiggo 7 Plus. Ці моделі є частиною основної SUV-лінійки Chery і позиціюються як доступні та універсальні автомобілі для щоденного використання.

У чому суть проблеми

У деяких транспортних засобах затискач джгута проводів електронного блоку керування двигуном був встановлений неналежним чином. Це може спричинити стирання джгута з часом й призвести до раптової зупинки двигуна під час руху, що створює ризик для безпеки пасажирів і інших учасників дорожнього руху.

Щоб усунути проблему, Chery пропонує безкоштовну перевірку та, за потреби, заміну або ремонт пошкоджених компонентів усім автомобілям, що підпадають під відкликання. Власників компанія планує інформувати через дилерів рекомендованою кореспонденцією, телефоном або SMS.

Опис моделей

Tansuo 06 (Jaecoo J7/Jaecoo 7) та Tiggo 7 оснащуються 1,6-літровим бензиновим турбомотором з потужністю близько 145 кВт (197 к.с.) і 290 Нм крутного моменту, у поєднанні з 7-ступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням. Вони пропонують подібний рівень комфорту, місткості та повсякденної придатності, що робить їх конкурентними у сегменті компактних SUV у Китаї.

Популярність Jaecoo 7 у Великій Британії

Цікаво, що Jaecoo 7, яка по суті є тією самою моделлю, що продається в Китаї як Tansuo 06, стала надзвичайно популярним автомобілем у Великій Британії. За даними Carscoops, у грудні 2025 року цей SUV увійшов у шістку найпродаваніших автомобілів на британському ринку, випередивши в продажах навіть такі моделі, як Mini Cooper, Tesla Model 3 та Nissan Juke.

За підсумками 2025 року Jaecoo 7 розійшовся тиражем в понад 28 000 екземплярів у Великій Британії, що дало бренду близько 1,4 % частки ринку. Покупців приваблюють стильний дизайн, багата комплектація та приваблива ціна, значно нижча за традиційні преміум-SUV від європейських виробників.