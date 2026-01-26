Chery отзывает два своих популярных внедорожника: в чем причина

Отзыв охватывает 1108 автомобилей, изготовленных между 1 апреля и 8 декабря 2025 года, отмечает Auto24, ссылаясь на CarNewsChina. Оно включает компактный Tansuo 06, который продается за рубежом под названием Jaecoo J7, и Tiggo 7, предлагаемый в Китае в нескольких вариациях, в частности Tiggo 7 Sport и Tiggo 7 Plus. Эти модели являются частью основной SUV-линейки Chery и позиционируются как доступные и универсальные автомобили для ежедневного использования.

В чем суть проблемы

В некоторых транспортных средствах зажим жгута проводов электронного блока управления двигателем был установлен ненадлежащим образом. Это может привести к истиранию жгута со временем и привести к внезапной остановке двигателя во время движения, что создает риск для безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Чтобы устранить проблему, Chery предлагает бесплатную проверку и, при необходимости, замену или ремонт поврежденных компонентов всем автомобилям, подпадающих под отзыв. Владельцев компания планирует информировать через дилеров рекомендованной корреспонденцией, по телефону или SMS.

Описание моделей

Tansuo 06 (Jaecoo J7/Jaecoo 7) и Tiggo 7 оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором с мощностью около 145 кВт (197 л.с.) и 290 Нм крутящего момента, в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Они предлагают подобный уровень комфорта, вместимости и повседневной пригодности, что делает их конкурентными в сегменте компактных SUV в Китае.

Популярность Jaecoo 7 в Великобритании

Интересно, что Jaecoo 7, которая по сути является той же моделью, что продается в Китае как Tansuo 06, стала чрезвычайно популярным автомобилем в Великобритании. По данным Carscoops, в декабре 2025 года этот SUV вошел в шестерку самых продаваемых автомобилей на британском рынке, опередив в продажах даже такие модели, как Mini Cooper, Tesla Model 3 и Nissan Juke.

По итогам 2025 года Jaecoo 7 разошелся тиражом в более 28 000 экземпляров в Великобритании, что дало бренду около 1,4 % доли рынка. Покупателей привлекают стильный дизайн, богатая комплектация и привлекательная цена, значительно ниже традиционных премиум-SUV от европейских производителей.