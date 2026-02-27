Китайці кидають виклик Toyota RAV4: Chery запускає новий бренд Lepas для Європи

Chery фактично робить ще одну спробу закріпитися на Заході, але цього разу з окремою айдентикою та більш “глобальним” позиціюванням, повідомляє Auto24. Lepas L8 побудований на модульній платформі Chery NEV (New Energy Vehicle), а в основі автівки — плагін-гібридна система, знайома за Jaecoo 7.

Читайте також: Кожен десятий новий автомобіль у Великій Британії — китайський

Силова установка поєднує 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 141 к.с. і 210 Нм крутного моменту, електродвигун потужністю 201 к.с. з моментом 310 Нм та батарею ємністю 18,3 кВт-год. Заявлений автовиробником запас ходу на електротязі становить до 107 км, а сумарний — до 1300 км. Це один із найсильніших аргументів моделі в класі середньорозмірних гібридних SUV.

Дизайн із прицілом на Європу

Зовні L8 отримав розділену світлодіодну оптику та масивну хромовану решітку радіатора. Деякі елементи нагадують сучасні кросовери Audi, хоча загалом стиль виглядає досить стримано. Назва Lepas, за словами компанії, поєднує слова Leopard, Leap і Passion, тобто хижість, стрибок і пристрасть. Чи спрацює це на вибагливому європейському ринку — покаже лише час.

Технологічний салон із фізичними кнопками

Інтер’єр L8 намагається виділитися серед типових китайських SUV. Головний акцент зроблено вертикальний 13,2-дюймовий дисплей мультимедіа та 10,2-дюймовій цифровій панелі приладів. Важливо, що виробник залишив фізичні елементи керування: під екраном є окрема ручка гучності та перемикачі кліматичної системи. Для багатьох водіїв це плюс на фоні майже повної “тачскрінізації” конкурентів.

Також цікаво: У Черкасах новенькі пікапи розподілили армійцям: кому конкретно

Скільки коштуватиме

Поки що офіційні ціни для Європи та Австралії не оголошені. Деталі мають з’явитися найближчими місяцями. Якщо Lepas L8 отримає агресивне цінове позиціювання, він може серйозно потіснити традиційних гравців сегмента. Гібрид із запасом ходу до 1300 км та сучасним оснащенням — це саме той формат, який сьогодні активно шукають покупці. Chery очевидно робить ставку на те, що новий бренд допоможе обійти упередження щодо китайських авто та закріпитися на розвинених ринках.