Chevrolet відродила наступника Aveo: тепер це компактний купе-кросовер

Chevrolet Sonic – це північноамериканський “брат” відомого в Україні Aveo. Як зазначає Carscoops, маркетологи бренду оптимістично називають новий Sonic “кросовером-купе”, натякаючи на його динамічний силует. Передня частина автомобіля виконана у новому корпоративному стилі з розділеною решіткою радіатора.

Тонкі світлодіодні денні ходові вогні розташовані зверху та виконують роль покажчиків повороту, тоді як фари інтегровані нижче. Виробник стверджує, що нова оптика на 20% яскравіша за традиційні аналоги. Особливої уваги заслуговує оновлений логотип Chevrolet. Він отримав чорне покриття та більш горизонтальну форму, а для вибагливих клієнтів доступна версія з підсвічуванням.

Задня частина авто натхненна електромобілем Equinox EV: присутні виразний спойлер, кутасте скло та світлова панель на всю ширину кузова.

Габарити та платформа

Sonic побудований на архітектурі Global Emerging Markets (GEM), призначеній для компактних моделей. Габарити новинки складають:

Довжина: 4230 мм;

Ширина: 1770 мм;

Висота: 1530 мм.

Автомобіль на 178 мм коротший за популярний Trailblazer. Додаткова версія RS додає моделі візуальної “мужності” завдяки пластиковому облицюванню кузова, багажнику на даху, що витримує до 50 кг, та унікальним 17-дюймовим легкосплавним дискам.

Інтер'єр та технології штучного інтелекту

Зазначається, що салон новинки отримав цифрову панель приладів із сучасною мультимедійною системою, хоча його зображення оприлюднять згодом. Дизайнери Chevrolet використали м'які матеріали в оздобленні, вставки кольору “рояльний чорний” та преміальні чохли сидінь, щоб наблизити рівень вишуканості Sonic до старших позашляховиків бренду.

Цікаво, що процес проєктування автомобіля був повністю цифровим. За словами компанії, Sonic був розроблений у віртуальному середовищі з активним використанням алгоритмів ШІ. Це дозволило прискорити розробку та оптимізувати ергономіку без створення численних фізичних прототипів.

Технічні характеристики

Повні деталі щодо силових агрегатів поки тримаються в секреті. Проте в Chevrolet натякнули, що на бразильському ринку кросовер пропонуватиметься виключно з турбодвигунами. Більше інформації з’явиться ближче до старту продажів, який заплановано на травень цього року.

