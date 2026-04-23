Chevrolet возродила наследника Aveo: теперь это компактный купе-кроссовер

Chevrolet Sonic – это североамериканский “брат” известного в Украине Aveo. Как отмечает Carscoops, маркетологи бренда оптимистично называют новый Sonic “кроссовером-купе”, намекая на его динамичный силуэт. Передняя часть автомобиля выполнена в новом корпоративном стиле с разделенной решеткой радиатора.

Тонкие светодиодные дневные ходовые огни расположены сверху и выполняют роль указателей поворота, тогда как фары интегрированы ниже. Производитель утверждает, что новая оптика на 20% ярче традиционных аналогов. Особого внимания заслуживает обновленный логотип Chevrolet. Он получил черное покрытие и более горизонтальную форму, а для требовательных клиентов доступна версия с подсветкой.

Задняя часть авто вдохновлена электромобилем Equinox EV: присутствуют выразительный спойлер, угловатое стекло и световая панель на всю ширину кузова.

Габариты и платформа

Sonic построен на архитектуре Global Emerging Markets (GEM), предназначенной для компактных моделей. Габариты новинки составляют:

Длина: 4230 мм;

Ширина: 1770 мм;

Высота: 1530 мм.

Автомобиль на 178 мм короче популярного Trailblazer. Дополнительная версия RS добавляет модели визуальной “мужественности” благодаря пластиковой облицовке кузова, багажнику на крыше, что выдерживает до 50 кг, и уникальным 17-дюймовым легкосплавным дискам.

Интерьер и технологии искусственного интеллекта

Отмечается, что салон новинки получил цифровую панель приборов с современной мультимедийной системой, хотя его изображение обнародуют позже. Дизайнеры Chevrolet использовали мягкие материалы в отделке, вставки цвета “рояльный черный” и премиальные чехлы сидений, чтобы приблизить уровень изысканности Sonic к старшим внедорожникам бренда.

Интересно, что процесс проектирования автомобиля был полностью цифровым. По словам компании, Sonic был разработан в виртуальной среде с активным использованием алгоритмов ИИ. Это позволило ускорить разработку и оптимизировать эргономику без создания многочисленных физических прототипов.

Технические характеристики

Полные детали относительно силовых агрегатов пока держатся в секрете. Однако в Chevrolet намекнули, что на бразильском рынке кроссовер будет предлагаться исключительно с турбодвигателями. Больше информации появится ближе к старту продаж, который запланирован на май этого года.

