Chevrolet возродила наследника Aveo: теперь это компактный купе-кроссовер

Chevrolet Sonic 2026
Chevrolet Sonic – это североамериканский “брат” известного в Украине Aveo. Как отмечает Carscoops, маркетологи бренда оптимистично называют новый Sonic “кроссовером-купе”, намекая на его динамичный силуэт. Передняя часть автомобиля выполнена в новом корпоративном стиле с разделенной решеткой радиатора.
Напомним: Новый пикап Hyundai будет братом Chevrolet Colorado: компании усиливают сотрудничество
Тонкие светодиодные дневные ходовые огни расположены сверху и выполняют роль указателей поворота, тогда как фары интегрированы ниже. Производитель утверждает, что новая оптика на 20% ярче традиционных аналогов. Особого внимания заслуживает обновленный логотип Chevrolet. Он получил черное покрытие и более горизонтальную форму, а для требовательных клиентов доступна версия с подсветкой.
Задняя часть авто вдохновлена электромобилем Equinox EV: присутствуют выразительный спойлер, угловатое стекло и световая панель на всю ширину кузова.
Габариты и платформа
Sonic построен на архитектуре Global Emerging Markets (GEM), предназначенной для компактных моделей. Габариты новинки составляют:
- Длина: 4230 мм;
- Ширина: 1770 мм;
- Высота: 1530 мм.
Автомобиль на 178 мм короче популярного Trailblazer. Дополнительная версия RS добавляет модели визуальной “мужественности” благодаря пластиковой облицовке кузова, багажнику на крыше, что выдерживает до 50 кг, и уникальным 17-дюймовым легкосплавным дискам.
Интерьер и технологии искусственного интеллекта
Отмечается, что салон новинки получил цифровую панель приборов с современной мультимедийной системой, хотя его изображение обнародуют позже. Дизайнеры Chevrolet использовали мягкие материалы в отделке, вставки цвета “рояльный черный” и премиальные чехлы сидений, чтобы приблизить уровень изысканности Sonic к старшим внедорожникам бренда.
Интересно, что процесс проектирования автомобиля был полностью цифровым. По словам компании, Sonic был разработан в виртуальной среде с активным использованием алгоритмов ИИ. Это позволило ускорить разработку и оптимизировать эргономику без создания многочисленных физических прототипов.
Технические характеристики
Полные детали относительно силовых агрегатов пока держатся в секрете. Однако в Chevrolet намекнули, что на бразильском рынке кроссовер будет предлагаться исключительно с турбодвигателями. Больше информации появится ближе к старту продаж, который запланирован на май этого года.
Что известно об истории Chevrolet Sonic?
- Sonic дебютировал в 2011 году и был доступен в кузове седан и хэтчбек, заняв нишу начальной модели в линейке бренда.
- В 2020 году компания решила “убить” Sonic для Северной Америки, объяснив это решение значительным падением спроса на малые дешевые автомобили и глобальной стратегией бренда по переходу на кроссоверы и электромобили.
- Интересно, что Chevrolet Aveo все еще продается в Мексике и недавно получил лимитированную версию, как у Rolls-Royce. Похоже, автопроизводитель планирует продавать обе модели параллельно.